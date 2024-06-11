Работа с бронированием: подборка актуальных вакансий — Finance.ua

Работа с бронированием: подборка актуальных вакансий Сегодня 14:00 — Личные финансы

Работа с бронированием: подборка актуальных вакансий

Во время войны действует законное правило бронирования работников. Специалисты robota.ua подготовили подборку вакансий, в которых работодатели предлагают бронирование, следуя букве закона.

Кладовщик в «Омега»

📍 с. Чайки (Киевская область)

Компания, специализирующаяся на дистрибуции автокомпонентов, объявляет об открытии вакансии. Будущий работник будет заниматься приемом, размещением, сбором, упаковкой и отгрузкой товара.

Среди прочего работодатель предлагает: официальное трудоустройство, бронирование, комфортные условия труда, обед за счет компании.

Помощник оператора на типографское оборудование в «Мега-Полиграф»

📍 Киев

Полиграфическое предприятие приглашает на работу специалиста, выполняющего технологические процессы для сборки книг. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, анонсируется обучение.

Бригадир по строительству электросетей/прораб (10 и 0,4 кВ) в «Киевэлектроспецмонтаже»

📍 Киев

Компания, которая проводит полный комплекс работ по внешнему электрообеспечению объектов, ищет работника. Среди будущих обязанностей: строительство/монтаж ВЛ 0,4 кВ и КЛ 10 и 0,4 кВ; монтаж/реконструкция электрооборудования 10 и 0,4 кВ ТП/КТП/ЩТП.

Работа не предусматривает командировок, необходимо наличие прав категории В.

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Выездной инженер отдела обслуживания POS-терминалов и АТМ в Printec Ukraine

📍 Житомир

Компания — поставщик технологических решений для банковского сектора, розничного бизнеса, телекоммуникационных компаний и государственного сектора в Юго-Восточной Европе, приглашает принять участие в конкурсе на должность.

Что входит в обязанности: проведение выездного технического обслуживания платежных терминалов и АТМ; доставка расходных материалов; проведение выездного технического обслуживания IT-оборудования; формирование отчетов о выполненных работах.

Слесарь по сборке металлических конструкций (машиностроительное предприятие) во «Всі інжиніринг»

📍 Александрия (Кировоградская область)

Будущий работник будет выполнять слесарные работы металлоконструкций разной сложности. Среди требований: среднее образование; умение работать электроинструментом и читать чертежи; опыт работы — от 2-х лет.

Водитель электропогрузчика в Farmak

📍 с. Святопетровское (Киевская область)

Фармацевтическая компания приглашает на работу в отдел складской логистики. Нужно производить перемещение готовой продукции, сырья и материалов с помощью штабелеукладчика.

Среди пожеланий к кандидатам: опыт работы водителем электропогрузчика, ричтрака и наличие военно-учетного документа — обязательно.

Также возможно бронирование для грузчика-комплектовщика

Power engineer в SPP Development Ukraine

📍 Киев

Компания, специализирующаяся на всех аспектах, связанных со сферой возобновляемой энергетики, приглашает в команду. Рассматриваются кандидаты с высшим электротехническим образованием; опытом работы в должностях инженера-конструктора, энергетика, сервисного инженера, инженера технического обеспечения — от 2-х лет; пониманием технических аспектов эксплуатации энергетического оборудования; умением работать с технической документацией на английском языке и читать электрические принципиальные схемы; знанием соответствующей нормативной документации (ГСН, ПУЭ, ПТЭЭС и т. п. ).

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Торговый представитель с авто в «Аграрный Холдинг Авангард»

📍 Нежин, Прилуки



Крупнейший производитель яиц и яичных продуктов в Украине приглашает в команду. Основные обязанности: подключение новых торговых точек (розничные магазины, HoReKa, переработчики/производители); развитие имеющейся клиентской базы по территории; обеспечение объемов возврата продукции в рамках норм, установленных компанией; ведение переговоров, заключение договоров, налаживание долгосрочных партнерских отношений.

Водитель-курьер

📍 Носовка (Черниговская область)

Ищут энергичного и ответственного человека на должность курьера, работодатель анонсирует бронирование.

Среди обязанностей: загрузка/отгрузка посылок; составление маршрута по городу; доставка посылок клиентам в срок и с вниманием к деталям.

Фасадчик, мастер по утеплению фасадов в «Техноинтер Групп»

📍 Житомир

Компания, специализирующаяся на утеплении фасадов и реконструкции зданий, открывает вакансию.

Основные задачи: утепление фасадов зданий с помощью современных материалов и технологий; выполнение работ по монтажу и обработке фасадных материалов; контроль качества выполненных работ

Продавец-консультант/заведующий отделом магазина в JYSK

📍 Киев, Белая Церковь



Международная ритейл-компания объявляет об открытии вакансии. В должности будущий работник будет: отвечать за продажи в магазине; предоставлять покупателям отличный сервис; обеспечивать чистоту на 100% и наполненность магазина товарами; помогать в получении, распаковке и выкладке товара на складе и в торговом зале; отвечать за отдел в магазине: наполнение полок, замена ценников, анализ отчетов о продажах и т. д.

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