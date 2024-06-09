В первом квартале в Украине средняя зарплата выросла почти на четверть — Finance.ua

В первом квартале в Украине средняя зарплата выросла почти на четверть Сегодня 08:09 — Личные финансы

В первом квартале в Украине средняя зарплата выросла почти на четверть

Средняя зарплата в Украине выросла на 22,5% по сравнению с показателем прошлого года. В I квартале 2024 года она составляла 18 903 грн.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

Кто зарабатывает больше всего

По данным Госстата, самый высокий уровень зарплат сохраняется у работников в секторе информации и телекоммуникаций — 49 473 грн. Это на 35,6% больше, чем годом ранее.

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Кроме того, работники сферы финансов, страховой деятельности получают в среднем 18 903 грн. (+18,2%), а на авиационном транспорте — 34 699 грн. (+30%).

Самая маленькая зарплата зафиксирована в сферах:

функционирование библиотек, архивов, музеев и других учреждений культуры — 11 063 грн (+15,1%);

творчества, искусства и развлечений — 11 532 грн (+13,6%);

образования — 12 649 грн (+14,4%).

В Украине за прошлый год средняя зарплата выросла на 17,5%. В реальном измерении средняя зарплата за 2023 год была на 8,3% меньше, чем до полномасштабного вторжения россии.

фактический размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц в 2025 году составит 9639 грн (в ценах апреля 2024 года этот показатель составил 8611 грн). Напомним, по подсчетам Министерства социальной политики,в 2025 году составит(в ценах апреля 2024 года этот показатель составил 8611 грн).

Повышение минимальной зарплаты касается не только зарплаты, но и многих других выплат, таких как пособие по безработице и компенсация работодателям. Поэтому рост минимальной зарплаты в целом поддержит частное потребление, а значит, восстановление экономики.

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