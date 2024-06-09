В первом квартале в Украине средняя зарплата выросла почти на четверть — Finance.ua
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В первом квартале в Украине средняя зарплата выросла почти на четверть

Личные финансы
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В первом квартале в Украине средняя зарплата выросла почти на четверть
В первом квартале в Украине средняя зарплата выросла почти на четверть
Средняя зарплата в Украине выросла на 22,5% по сравнению с показателем прошлого года. В I квартале 2024 года она составляла 18 903 грн.
Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

Кто зарабатывает больше всего

По данным Госстата, самый высокий уровень зарплат сохраняется у работников в секторе информации и телекоммуникаций — 49 473 грн. Это на 35,6% больше, чем годом ранее.
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Кроме того, работники сферы финансов, страховой деятельности получают в среднем 18 903 грн. (+18,2%), а на авиационном транспорте — 34 699 грн. (+30%).
Самая маленькая зарплата зафиксирована в сферах:
  • функционирование библиотек, архивов, музеев и других учреждений культуры — 11 063 грн (+15,1%);
  • творчества, искусства и развлечений — 11 532 грн (+13,6%);
  • образования — 12 649 грн (+14,4%).
В Украине за прошлый год средняя зарплата выросла на 17,5%. В реальном измерении средняя зарплата за 2023 год была на 8,3% меньше, чем до полномасштабного вторжения россии.
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Напомним, по подсчетам Министерства социальной политики, фактический размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц в 2025 году составит 9639 грн (в ценах апреля 2024 года этот показатель составил 8611 грн).
Повышение минимальной зарплаты касается не только зарплаты, но и многих других выплат, таких как пособие по безработице и компенсация работодателям. Поэтому рост минимальной зарплаты в целом поддержит частное потребление, а значит, восстановление экономики.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

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По материалам:
Finance.ua
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