Как работает отмена «зарплатного рабства»: банкиры поделились результатами — Finance.ua
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Как работает отмена «зарплатного рабства»: банкиры поделились результатами

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Как работает отмена «зарплатного рабства»: банкиры поделились результатами
Как работает отмена «зарплатного рабства»: банкиры поделились результатами
Несколько лет назад в Украине отменили так называемое «зарплатное рабство». Теперь украинцы могут самостоятельно выбирать, в каком банке получать заработную плату, пенсию или соцпомощь. В украинском Sense Bank рассказали, что менее чем за год к их зарплатному проекту присоединились около 1000 компаний из разных секторов экономики.
Антон Гонтаренко, Директор Департамента развития зарплатных проектов Сенс Банка, отмечает, что для клиентов чрезвычайно важно дистанционное обслуживание и диджитализация банковских услуг: «Сейчас мы видим положительный отзыв насчет диджитал-оформления зарплатного проекта, поэтому продолжаем развивать это направление и создавать новые онлайн-продукты».
Также Sense Bank отметил рост популярности цифровых финансовых инструментов среди украинцев, в частности увеличение безналичных операций и активное использование мобильного приложения Sense SuperApp. Статистика банка показывает, что 80% транзакций в торговой сети осуществляются с помощью зарплатных карт.
Кроме того, владельцы зарплатных карт все чаще пользуются сервисом «зарплата раньше», которого нет в других банках. С начала 2024 года клиенты установили лимитов на общую сумму 14,3 млн грн.
Чтобы открыть зарплатную карту в Сенс Банке, не нужно посещать отделение: карту можно оформить дистанционно через QR-код или гиперссылку, если компания сотрудничает с банком. Аналогов этому цифровому решению на рынке Украины пока нет. Пластиковую версию карты доставляют «Новой почтой» бесплатно по Украине, а также за границу — более чем в 200 странах.
По материалам:
Сенс Банк
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