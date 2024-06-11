В каких отраслях самые высокие средние зарплаты и как они изменились во время войны — Finance.ua

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В каких отраслях самые высокие средние зарплаты и как они изменились во время войны

Личные финансы
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В каких отраслях самые высокие средние зарплаты и как они изменились во время войны
В каких отраслях самые высокие средние зарплаты и как они изменились во время войны
В Украине снова выросла средняя зарплата: в первом квартале она составила 18,9 тысячи гривен, что на 22,5% выше, чем в прошлом году. Правда, в долларовом эквиваленте она все равно ниже, чем до полномасштабной войны. Высокие доходы традиционно сохраняются в секторе информации и телекоммуникаций, а самые низкие — в сфере образования и культуры.
Об этом пишет «Слово и дело».
Самые высокие зарплаты в Украине традиционно получают работники сферы информации и телекоммуникации. В первом квартале 2021-го средняя зарплата там составляла 23,5 тысяч гривен, через год, несмотря на начало полномасштабной войны — 30,5 тысяч гривен. В первом квартале 2023-го работникам этой сферы платили в среднем 36,5 тысячи, в этом году — уже 49,5 тысячи гривен (+35,6%).
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На втором месте по уровню зарплаты — сфера финансовой и страховой деятельности: первый квартал 2021-го — 23,6 тысячи гривен, в 2022-м — 31 тысяча, в 2023-м — 33,1 тысячи. В этом году средняя зарплата в этой сфере выросла на 18,2% - до 39,1 тысячи гривен.
Работники авиационного транспорта в этом году получают в среднем 34,7 тысяч гривен — на 30% больше, чем в 2023-м (26,7 тысячи). В первом квартале 2021 и 2022 годов их зарплата составляла 23,4 тысяч и 26,2 тысяч соответственно.
Зарплата в сфере профессиональной, научной и технической деятельности выросла с 17,6 тысячи в первом квартале 2021 года до 26,3 тысячи в этом году. Интересно, что в 2022—2023 годах средний заработок в этой области не менялся — 20,9 тысячи.
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Зарплата в сфере оптовой и розничной торговли выросла с 12,7 тысячи гривен в первом квартале 2021-го до 22,8 тысячи в этом году.
Средняя зарплата работников образования незначительно выросла за последние годы. В первом квартале 2021-го она составляла 10,8 тысячи гривен, в этом году — 12,6 тысячи. При этом в первом квартале 2023-го зарплата даже снизилась.
Также одной из самых низких остается средняя зарплата работников сельского, лесного и рыбного хозяйства — 15 тысяч гривен. В первом квартале 2021-го она составляла 10 тысяч, 2022-го и 2023-го — 11,9 тысячи и 12,3 тысячи соответственно.
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Зарплата в сфере здравоохранения и социальной помощи выросла с 11,3 тысячи в первом квартале 2021-го до 15,2 тысячи в этом году.
Самая низкая средняя зарплата у работников сферы искусства, спорта и развлечений — 13,7 тысячи гривен. Выросла она в последние годы незначительно.
Инфографика: «Слово и дело»
Инфографика: «Слово и дело»

Справка Finance.ua:

  • по данным Госстата, средняя зарплата в Украине увеличилась на 22,5% по сравнению с показателем в прошлом году. В I квартале 2024 года она составляла 18 903 грн;
  • результаты опроса Rakuten Viber показали, что 56% украинцев не откладывают средства во время войны, из них 16% лишились возможности откладывать, 21% не имели сбережений и до войны, а 19% не имеют возможности экономить и тратят сэкономленное;
  • в Украине ожидается массовое увольнение работников в 2024 году. Граждан не устраивает низкая оплата труда. Респонденты уточнили приемлемый средний уровень заработной платы — 32,4 тыс. гривен в месяц. В то же время фактическая средняя зарплата равна 18,46 тыс. гривен.
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По материалам:
Слово і Діло
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