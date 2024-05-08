Где выросла зарплата, а где снизилась: суммы по областям — Finance.ua

Где выросла зарплата, а где снизилась: суммы по областям
Как сообщает кадровый портал work.uа, в апреле средняя зарплата в вакансиях на Work.ua составила 20 000 грн. Так что уже третий месяц подряд этот показатель остается на одном уровне.
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Такая же ситуация и в пяти областях-лидерах. Не изменился средний размер зарплаты:
- во Львовской (20 000 грн),
- Одесской (20 000 грн),
- Днепропетровской (19 000 грн)
- Харьковской области (18 000 грн).
- В Киевской области наблюдаем минимальный рост средней зарплаты на 100 грн до 22 500 грн.
Но в разрезе категорий все же присутствуют колебания. Больше всего выросли зарплаты в вакансиях в категориях:
- «Недвижимость» — 40 000 грн, +7% к марту;
- «Транспорт, автобизнес» — 27 500 грн, +6%;
- «Телекоммуникации и связь» — 22 000 грн, +5%;
- «Маркетинг, реклама, PR» — 24 000 грн, +4%;
- «Розничная торговля» — 16 500 грн, +3%;
- «Гостинично-ресторанный бизнес, туризм» — 18 000 грн, +3%;
- «Логистика, склад, ВЭД» — 19 000 грн, +3%.
В четырех категориях средний размер зарплаты, наоборот, уменьшился:
- «Топ-менеджмент, руководство высшего звена» — 36 500 грн, -9% к марту;
- «Страхование» — 24 700 грн, -1%;
- «Финансы, банк» — 16 840 грн, -1%;
- «Юриспруденция» — 19 500 грн, -1%.
Самые высокие средние зарплаты (кроме руководящих должностей и сферы IT) рынок труда предлагает специалистам в Силах обороны Украины — в среднем 70 000 грн. Это вакансии для боевых медиков, гранатометчиков, связистов, зенитчиков, командиров отделения, пулеметчиков, пилотов дрона, разведчиков
и т. д.
Справка Finance.ua:
- Поколение зуммеров гораздо лучше адаптируется к взрослой жизни и является более успешным. К этому поколению в странах Запада принадлежит 250 миллионов человек, родившихся в период между 1997 и 2012 годами.
- Половина из этих людей уже работает, при этом зарплаты у них выше, чем у других, они легко увольняются и находят новую работу.
Как зуммеры относятся к работе:
- в отличие от предыдущих поколений (миллениалов и поколения X) в финансовом плане зуммеры более успешны;
- уровень безработицы среди молодежи достиг 13%. Это самый низкий показатель с 1991 года;
- на работе они предпочитают комфорт, а если его нет — легко увольняются.
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