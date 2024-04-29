От 10% выплаты к зарплате: как бойцам ежемесячно получать премии — Finance.ua

От 10% выплаты к зарплате: как бойцам ежемесячно получать премии Сегодня 21:02 — Личные финансы

От 10% выплаты к зарплате: как бойцам ежемесячно получать премии

Украинские военные ежемесячно получают дополнительные выплаты, и одна из таких будет производиться в виде премии. Ее размер зависит от суммы должностного оклада бойца.

Решения о начислении премии принимают командиры воинских частей и других подразделений ВСУ. Об этом пишет Телеграф со ссылкой на приказ «Об утверждении Порядка выплаты денежного довольствия военнослужащим Вооруженных Сил Украины и некоторым другим лицам».

Согласно документу, ежемесячно командиры воинских частей и других подразделений ВСУ имеют право премировать военнослужащих (кроме срочников). Размер такой выплаты составляет не менее 10% от должностного оклада.

Премия выплачивается ежемесячно на основании приказа командира подразделения, который издается до 5 числа каждого месяца, следующего за месяцем премирования, с учетом:

военной дисциплины;

наличия дисциплинарных взысканий;

показателей исполнения служебных обязанностей.

Напомним, Верховная Рада 11 апреля проголосовала за постановление, согласно которому правительство должно предусмотреть дополнительное вознаграждение в размере 70 тыс. грн военным на передовом.

12 апреля на заседании Кабинета Министров было поддержано предложение Министерства обороны Украины об обновлении размера денежных выплат военнослужащим и полицейским. Общая сумма выплат будет теперь состоять из базовой суммы в 100 тыс. гривен и дополнительного вознаграждения в 70 тыс. гривен, суммарно — 170 тыс. гривен.

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Телеграф По материалам:

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