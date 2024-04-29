От 10% выплаты к зарплате: как бойцам ежемесячно получать премии — Finance.ua
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От 10% выплаты к зарплате: как бойцам ежемесячно получать премии

Личные финансы
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От 10% выплаты к зарплате: как бойцам ежемесячно получать премии
От 10% выплаты к зарплате: как бойцам ежемесячно получать премии
Украинские военные ежемесячно получают дополнительные выплаты, и одна из таких будет производиться в виде премии. Ее размер зависит от суммы должностного оклада бойца.
Решения о начислении премии принимают командиры воинских частей и других подразделений ВСУ. Об этом пишет Телеграф со ссылкой на приказ «Об утверждении Порядка выплаты денежного довольствия военнослужащим Вооруженных Сил Украины и некоторым другим лицам».

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Согласно документу, ежемесячно командиры воинских частей и других подразделений ВСУ имеют право премировать военнослужащих (кроме срочников). Размер такой выплаты составляет не менее 10% от должностного оклада.
Премия выплачивается ежемесячно на основании приказа командира подразделения, который издается до 5 числа каждого месяца, следующего за месяцем премирования, с учетом:
  • военной дисциплины;
  • наличия дисциплинарных взысканий;
  • показателей исполнения служебных обязанностей.

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Напомним, Верховная Рада 11 апреля проголосовала за постановление, согласно которому правительство должно предусмотреть дополнительное вознаграждение в размере 70 тыс. грн военным на передовом.
12 апреля на заседании Кабинета Министров было поддержано предложение Министерства обороны Украины об обновлении размера денежных выплат военнослужащим и полицейским. Общая сумма выплат будет теперь состоять из базовой суммы в 100 тыс. гривен и дополнительного вознаграждения в 70 тыс. гривен, суммарно — 170 тыс. гривен.
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По материалам:
Телеграф
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