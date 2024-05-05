Рынок труда: украинцы хотят большие зарплаты, чем готовы заплатить работодатели — исследование robota.ua Сегодня 14:07 — Личные финансы

Рынок труда: украинцы хотят большие зарплаты, чем готовы заплатить работодатели — исследование robota.ua

Поиск квалифицированных кадров остается основным вызовом для работодателей. В то же время количество вакансий сейчас больше, чем до начала большой войны.

Об этом свидетельствуют данные сайта поиска работы robota.ua, передает Forbes.

«До полномасштабного вторжения на сайте по поиску работы было около 102 тыс. вакансий, сейчас — 106 тыс. — 108 тыс.», — рассказал генеральный директор robota.ua Валерий Решетняк.

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По его словам, увеличение количества вакансий объясняется возобновлением работы бизнеса.

Однако топ-менеджер отмечает, что компании испытывают кадровый голод: искать и нанимать людей становится все сложнее.

Соискатели хотят большие зарплаты, чем им готовы выплачивать работодатели

До большой войны работники в среднем ожидали зарплату около 17 тыс грн.

Работодатели были готовы выплачивать почти столько же — 16 600 грн, свидетельствуют данные исследования robota.ua.

С началом большой войны ситуация изменилась: ожидания соискателей резко возросли, затем — упали.

Для сравнения, в марте 2022 года люди хотели зарплату 19 500 грн, а уже в апреле эта сумма составила 18 700 грн. С тех пор ожидания соискателей только растут.

Сейчас в среднем работники ожидают зарплату 22 700 грн, когда предложение составляет 19 600 грн.

У соискателей более высокие ожидания, но бизнес не готов им отвечать, говорит генеральный директор robota.ua.

Возвращение долларовых зарплат

Решетняк отмечает, что на рынок вернулись долларовые зарплаты. Разница в ожиданиях и размере выплат работодателей сохраняется.

В марте 2024-го зарплатные ожидания были на уровне 581 дол., хотя работодатели были готовы выплачивать 503 дол.

«В течение последних восьми-девяти месяцев зарплаты не растут. Я часто слышу, что соискатели хотят больше. Но статистика нашего сайта показывает, что остаются на месте и зарплатные ожидания», — рассказал Решетняк.

Напомним, в исследовании рынка труда Украины от Европейской Бизнес Ассоциации указано , что 74% украинских работодателей испытывают дефицит кадров — это на 19% больше, чем осенью 2023 года.

Это стимулирует компании предлагать все более щедрые пакеты стимулов для привлечения и удержания квалифицированных работников.

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