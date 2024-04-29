Работодатели назвали трудности, с которыми сталкиваются при трудоустройстве людей с инвалидностью — Finance.ua

Работодатели назвали трудности, с которыми сталкиваются при трудоустройстве людей с инвалидностью
В Украине исчезла практика «аренды» трудовых книжек людей с инвалидностью, которую использовали для фиктивного выполнения законодательного норматива по трудоустройству — в компаниях 4% от количества персонала должны составлять работники с инвалидностью.
Об этом заявил президент Конфедерации работодателей Украины Алексей Мирошниченко.
По его словам, с одной стороны большинство предприятий заинтересовано в приеме на работу людей с инвалидностью и реальном выполнении норматива по их трудоустройству. С другой стороны, государство пытается отслеживать фиктивное трудоустройство и не учитывать его при оценке выполнения норматива.
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Однако работодатели, заинтересованные в привлечении людей с инвалидностью, не могут заполнить вакансии из-за отсутствия системы профессиональной подготовки, нормативных ограничений и непонимания медкомиссиями (МСЭК) реальных возможностей трудоустроить человека с инвалидностью, в отношении которого эти комиссии наложили ограничения, в частности, по работе исключительно дома.
Если до получения инвалидности человек работал на производстве, а после травмирования МСЭК установил ограничение «работа на дому», то вернуть такого человека на работу на производство работодатель не имеет права, хотя физически человек может выполнять облегченную работу.
«Из-за отсутствия у МСЭК понимания реальных возможностей людей работать после инвалидизации и работодателей трудоустроить его, человек с грифом „работа на дому“ обречен быть безработным и годами жить на пособие от государства», — обратили внимание члены сети «Разом» при обсуждении вопросов, возникающих у работодателей при трудоустройстве людей с инвалидностью.
Кроме того, в Украине отсутствует система профессиональной подготовки людей с инвалидностью.
«Фонд социальной защиты людей с инвалидностью занимается взысканием санкций с работодателей за невыполнение норматива. Министерство социальной политики, которому подчинен фонд, не занимается профподготовкой. Министерство экономики также не вовлечено в процесс. Обучением могла бы заниматься Государственная служба занятости, но ее возможности ограничены — за 2023 год было трудоустроено только 7743 человека с инвалидностью, при этом безработными в этой категории являются почти 2 млн трудоспособных работников с инвалидностью», — отметил президент Конфедерации работодателей Алексей Мирошниченко.
Заниматься профессиональной подготовкой людей с инвалидностью могли бы работодатели, но они не могут этого делать из-за необходимости лицензирования образовательных программ.
Участники встречи отметили, что бизнес знает, какие специалисты нужны, и может подготовить их, но нужно ему дать такую возможность. Нужно, чтобы государство сняло требование лицензировать проведение такой подготовки.
Справка Finance.ua:
- в Украине проживает 2,7 млн человек с инвалидностью. Из них 2,56 млн — люди трудоспособного возраста, но работают всего 448 тысяч человек, то есть уровень нетрудоустроенности в этой группе достигает 85% против 18% в среднем по стране;
- кардинально иная ситуация в странах, входящих в глобальную сеть по трудоустройству людей с инвалидностью: уровень трудоустройства работников с инвалидностью в США достигает 23%, во Франции — 44%, в Великобритании — 53%.
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