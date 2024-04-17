Кабмин упростил получение статуса лица с инвалидностью в результате войны и члена семьи погибшего защитника — Finance.ua

Кабмин упростил получение статуса лица с инвалидностью в результате войны и члена семьи погибшего защитника Сегодня 09:16 — Казна и Политика

Кабмин упростил получение статуса лица с инвалидностью в результате войны и члена семьи погибшего защитника

Правительство упростило получение статусов лица с инвалидностью в результате войны и члена семьи погибшего Защитника и Защитницы.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по делам ветеранов Украины.

После полномасштабного вторжения россии на территорию Украины этот процесс был усложнен, в некоторых случаях обретение статуса занимало до 8 месяцев и более. В результате лица с инвалидностью и семьи погибших имели ограниченный доступ к льготам и услугам, гарантированным государством.

Теперь статус можно будет получить в 30-дневный срок двумя путями:

В бумажной форме через ЦПАУ независимо от зарегистрированного места жительства. В электронной форме — через э-кабинет портала «Дія» или единый государственный реестр ветеранов войны (сейчас электронный продукт в разработке).

«Помимо заявления с указанием сведений, необходимых для предоставления статуса, по сути больше ничего не нужно. Сбор отсутствующих документов — это обязанность не ветерана, ветеранки или семей погибших, а компетентных органов. Им предоставлено право истребовать полный пакет документов от уполномоченных органов или должностных лиц», — подчеркнули в министерстве.

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Электронный формат подачи заявления на установление статусов еще дорабатывается. Техническая возможность получения статусов «в один клик» появится в ближайшее время.

Для кого будет доступно э-заявление

На первом этапе э-заявление будет доступно военнослужащим сектора безопасности и обороны (ВСУ, Нацгвардия, ГНСУ, Нацполиция, СБУ, СВР), которые получили инвалидность в результате боевых действий, а также семей погибших Защитников и Защитниц этих категорий.

Процедура через ЦПАУ уже работает

Процедура обращения через ЦПАУ уже действует для всех категорий, в том числе для защитников-добровольцев из числа гражданских лиц, представителей волонтерских организаций и других гражданских лиц, вставших на защиту государства и получивших инвалидность в результате войны.

Напомним, в 2023 году Кабинет Министров уменьшил количество документов, которые нужно предоставить для обретения статуса участника боевых действий.

Ветераны могут получить жилье или улучшить условия проживания, став на квартирный учет. Жилье предоставляют местные советы и администрации, если на него выделено финансирование из бюджета.

Большинство опрошенных ветеранов и военнослужащих считают , что профильные государственные институты не выполняют свое назначение в полном объеме для поддержки ветеранов в их профессиональном и карьерном развитии.

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