В Украине запустили «Единую ветеранскую линию» — Finance.ua
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В Украине запустили «Единую ветеранскую линию»

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В Украине запустили «Единую ветеранскую линию». Это важный шаг новой ветеранской политики в поддержку украинских защитников и их родных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по делам ветеранов.
Как рассказали в ведомстве, «Единая ветеранская линия» работает ежедневно с 08:00 до 20:00 в тестовом режиме.
По телефону 0 800 505 217 квалифицированные специалисты предоставят консультацию по неотложным вопросам ветеранам и ветеранкам, членам их семей, а также семьям павших воинов.
«Присоединяйтесь к тестированию — ваши вопросы важны для нас», — говорится в сообщении.
По материалам:
РБК-Україна
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