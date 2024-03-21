В Украине запустили «Единую ветеранскую линию» — Finance.ua

В Украине запустили «Единую ветеранскую линию» Сегодня 09:36

В Украине запустили «Единую ветеранскую линию». Это важный шаг новой ветеранской политики в поддержку украинских защитников и их родных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по делам ветеранов.

Как рассказали в ведомстве, «Единая ветеранская линия» работает ежедневно с 08:00 до 20:00 в тестовом режиме.

По телефону 0 800 505 217 квалифицированные специалисты предоставят консультацию по неотложным вопросам ветеранам и ветеранкам, членам их семей, а также семьям павших воинов.

«Присоединяйтесь к тестированию — ваши вопросы важны для нас», — говорится в сообщении.

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