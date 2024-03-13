В ЦПАУ откроют «единое окно» для ветеранов — Finance.ua

В ЦПАУ откроют «единое окно» для ветеранов
В центрах предоставления административных услуг откроют «единое окно» по предоставлению всего комплекса услуг ветеранам и членам их семей.
Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
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В Минветеранов рассказали, что для упрощения жизни ветеранов и их семей уже вводится подход, который позволит с одним пакетом документов обратиться в ЦПАУ, который будет дальше распространять полученные данные ко всем необходимым субъектам.
В целом, создание в ЦПАУ «единого окна» будет предусматривать для ветеранов:
- формирование единой базы услуг для ветеранов войны;
- максимальную осведомленность об их возможностях;
- создание удобных, качественных и доступных условий для получения административных услуг;
- внедрение комплексного подхода — получение спектра административных услуг в одном месте от одного или нескольких субъектов предоставления таких услуг.
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Напомним, исполняющий обязанности министра по делам ветеранов Александр Порхун заявил, что 70% ветеранов не знают о льготах и услугах, гарантированных им действующим законом. Поэтому они не могут воспользоваться ими.
Ветераны могут получить жилье или улучшить условия проживания, встав на квартирный учет.
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