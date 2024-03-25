Сколько работодателей уже получили компенсации за трудоустройство лиц с инвалидностью — Finance.ua

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Сколько работодателей уже получили компенсации за трудоустройство лиц с инвалидностью

Казна и Политика
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Сколько работодателей уже получили компенсации за трудоустройство лиц с инвалидностью
Сколько работодателей уже получили компенсации за трудоустройство лиц с инвалидностью
В настоящее время государство выплатило 200 работодателям компенсацию за обустройство рабочих мест для лиц с инвалидностью.
Об этом в комментарии Укринформу сообщила директор Государственной службы занятости Юлия Жовтяк.
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«Эта программа полностью заработала в ноябре 2023 года, и компенсацию по ней уже получили 200 работодателей. Но это только начало. На этот год у нас амбициозная планка — создать 10 тысяч мест для лиц с инвалидностью», — сказала Жовтяк.
По ее словам, в бюджете на 2024 год предусмотрены средства на данную программу с учетом компенсации за создание указанного количества рабочих мест.
Она сообщает, что никаких задержек с их получением сейчас нет.
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«Никаких промедлений по выплатам этих средств нет. Мы идем полностью по программе. После предоставления документов буквально в течение 5−10 дней работодатели получают компенсацию», — отметила глава ГСЗ.
Она напомнила, что, согласно условиям программы, работодатель, который создает рабочее место для человека с инвалидностью 1-й группы путем приобретения оборудования, мебели, техники и др., получит компенсацию в размере 15 минимальных зарплат (до 106,5 тыс. грн).
Компенсация за создание рабочего места для человека со 2 группой инвалидности составляет 10 минимальных зарплат (до 71 тыс. грн).
По материалам:
Укрінформ
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