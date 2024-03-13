«єРобота»: правительство усовершенствовало механизмы программы для аграриев — Finance.ua

«єРобота»: правительство усовершенствовало механизмы программы для аграриев Сегодня 11:32 — Казна и Политика

«єРобота»: правительство усовершенствовало механизмы программы для аграриев

Правительство изменило механизм программы єРобота для аграриев. Согласно новым изменениям государство будет теперь покрывать 70% стоимости проекта, а остальные 30% будет финансировать сам предприниматель.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

«Совершенствуем механизм программы єРобота для аграриев. Государство покрывает 70% стоимости проекта, остальное (30%) финансирует предприниматель. При условии создания достаточного количества рабочих мест и выполнения других условий деньги возвращать не понадобится», — говорится в сообщении.

Уполномоченные банки смогут мониторить целевое использование средств.

Премьер-министр отметил , что сельхозпроизводители сегодня генерируют значительную долю украинского экспорта. За 2023 год это более 60% всех товаров. Благодаря морскому коридору уже более тысячи кораблей перевезли из черноморских портов около 30 млн тонн грузов почти в 40 стран мира. Это в основном именно аграрный экспорт.

«Государство, в свою очередь, продолжает помогать украинским фермерам на всех уровнях. С начала этого года банки выдали агрохозяйствам почти 20 млрд грн кредитов, из них 6,3 млрд грн — по программе «5−7-9%», — сказал глава правительства.

По словам премьер-министра, по программе єРобота в садоводстве и тепличном хозяйстве за последние полтора года инвестировано 723 млн грн грантовых средств.

Напомним, ранее правительство приняло постановление, которое расширяет условия предоставления грантов по программе «єРобота» на развитие садоводства, ягодничества и виноградарства и тепличного хозяйства.

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