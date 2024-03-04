По программе єРобота можно будет получить 330 тыс. грн: Шмыгаль назвал условия — Finance.ua

По программе єРобота можно будет получить 330 тыс. грн: Шмыгаль назвал условия
По программе єРобота можно получить 330 тыс. грн для высадки одного гектара винограда.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Правительство во время заседания 1 марта приняло законопроект о Государственном аграрном реестре.
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«Этот реестр уже создан, но важно нормировать его работу отдельным законом, а также расширить его функционал. 115 тысяч пользователей зарегистрированы в этом реестре. Это простой и понятный инструмент, через который государство помогает украинским аграриям», — подчеркнул глава правительства.
Также Кабинет Министров принял еще одно решение для развития аграрного сектора в Украине, которое касается безвозвратных грантов на высадку садов и виноградников в рамках программы єРобота.
Благодаря новым изменениям теперь можно получить 330 тыс. грн для высадки одного гектара винограда.
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Размер компенсации увеличиваем на 105 тыс. грн за гектар. Максимальная сумма гранта — 10 млн грн. Эти деньги не нужно возвращать при условии выполнения всех требований, главное из которых — это создавать рабочие места", — сказал Денис Шмыгаль.
Справка Finance.ua
Правительственный проект «єРобота» предусматривает предоставление украинцам грантов для начала бизнеса, развития предпринимательства и обучения.
Он направлен на активизацию предпринимательской деятельности и стимулирование создания рабочих мест. Проект включает 6 грантовых программ, в частности, украинцы смогут получить:
- микрогранты для создания собственного бизнеса;
- гранты для развития перерабатывающего предприятия;
- государственное финансирование закладки сада;
- средства для развития тепличного хозяйства;
- грант на реализацию стартапа, в том числе в сфере ІТ;
- средства на обучение ІТ-специальностям.
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