По программе єРобота можно будет получить 330 тыс. грн: Шмыгаль назвал условия — Finance.ua

По программе єРобота можно будет получить 330 тыс. грн: Шмыгаль назвал условия Сегодня 09:15 — Казна и Политика

По программе єРобота можно будет получить 330 тыс. грн: Шмыгаль назвал условия

По программе єРобота можно получить 330 тыс. грн для высадки одного гектара винограда.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Правительство во время заседания 1 марта приняло законопроект о Государственном аграрном реестре.

«Этот реестр уже создан, но важно нормировать его работу отдельным законом, а также расширить его функционал. 115 тысяч пользователей зарегистрированы в этом реестре. Это простой и понятный инструмент, через который государство помогает украинским аграриям», — подчеркнул глава правительства.

Также Кабинет Министров принял еще одно решение для развития аграрного сектора в Украине, которое касается безвозвратных грантов на высадку садов и виноградников в рамках программы єРобота.

Благодаря новым изменениям теперь можно получить 330 тыс. грн для высадки одного гектара винограда.

Размер компенсации увеличиваем на 105 тыс. грн за гектар. Максимальная сумма гранта — 10 млн грн. Эти деньги не нужно возвращать при условии выполнения всех требований, главное из которых — это создавать рабочие места", — сказал Денис Шмыгаль.

Справка Finance.ua

Правительственный проект «єРобота» предусматривает предоставление украинцам грантов для начала бизнеса, развития предпринимательства и обучения.

Он направлен на активизацию предпринимательской деятельности и стимулирование создания рабочих мест. Проект включает 6 грантовых программ, в частности, украинцы смогут получить:

микрогранты для создания собственного бизнеса;

гранты для развития перерабатывающего предприятия;

государственное финансирование закладки сада;

средства для развития тепличного хозяйства;

грант на реализацию стартапа, в том числе в сфере ІТ;

средства на обучение ІТ-специальностям.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.