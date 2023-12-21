єРобота: инвестиции государства в развитие бизнеса через гранты выросли до 5,5 млрд грн — Finance.ua

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єРобота: инвестиции государства в развитие бизнеса через гранты выросли до 5,5 млрд грн

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єРобота: инвестиции государства в развитие бизнеса через гранты выросли до 5,5 млрд грн
єРобота: инвестиции государства в развитие бизнеса через гранты выросли до 5,5 млрд грн
С начала действия правительственной грантовой программы єРобота государство инвестировало в развитие малого и среднего бизнеса через гранты 5,5 млрд грн. Грантовые средства на начало или расширение собственного дела уже получили 10 400 украинцев.
Об этом сообщила первый вице-премьер-министр Украины — Министр экономики Украины Юлия Свириденко.
«Гранты на старт или развитие бизнеса по проекту єРобота уже получили 10 400 украинцев. В целом через гранты государство инвестировало в активизацию предпринимательства 5,5 млрд грн. Это инвестиции в создание тысяч новых малых и средних предприятий, в масштабирование бизнеса действующих компаний, а также более 35 тысяч новых рабочих мест для наших граждан. При этом получатели грантов уже вернули в бюджет более 1 млрд грн инвестированных средств в виде уплаченных налогов и сборов», — отметила Юлия Свириденко.
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В целом с начала запуска проекта єРобота в июле 2022 года:
  • по программе «Власна справа» — выдано 9634 микрогранта на 2,3 млрд грн;
  • на развитие перерабатывающих предприятий — выдано 482 гранта на 2,5 млрд грн;
  • на садоводство и развитие тепличного хозяйства — выдано 144 гранта на 631 млн грн;
  • ветеранам и членам их семей — выдано 132 гранта на 50 млн грн.

Кто может участвовать в программе

Подать заявку на получение гранта могут как действующие предприниматели, так и люди, не имеющие опыта ведения бизнеса. Заявления подаются через портал Дія вместе с бизнес-планом. Обязательным условием получения гранта является создание новых рабочих мест — от 1−2 при предоставлении микрогранта до нескольких десятков при предоставлении грантов по другим программам. Грантовые средства возвращаются государству посредством уплаченных налогов и сборов в процессе деятельности предприятия в течение трех лет.
Напомним, проект єРобота был введен Правительством в июле 2022 года для поддержки бизнеса и стимулирования создания новых рабочих мест. Он включает в себя несколько грантовых программ. В частности это программы микрогрантов на открытие или развитие собственного бизнеса, грантов на создание и развитие перерабатывающих предприятий, закладки сада и виноградарства, тепличного хозяйства.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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