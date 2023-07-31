Кабинет Министров Украины принял решение расширить программу «єРобота» — Finance.ua
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Кабинет Министров Украины принял решение расширить программу «єРобота»

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Кабинет Министров Украины принял решение расширить программу «єРобота».
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля на заседании Кабинета Министров.
«Программа „єРобота“ обладает чрезвычайным потенциалом, а потому правительство будет ее расширять. В частности, мы запустили гранты для создания ветеранского бизнеса», — сказал Шмыгаль.
Также, по его словам, сегодня правительство принимает изменения в порядок предоставления грантов на создание или развитие перерабатывающих предприятий. Они прежде всего касаются деоккупированных территорий Украины.
«Мы хотим, чтобы люди возвращались, создавали новые предприятия и рабочие места. Помогаем бизнесу, который продолжает работать в прифронтовых регионах», — подчеркнул премьер.
Для этого правительство вводит следующие изменения: государство будет давать грант в размере не 50%, а 80% стоимости проекта для перерабатывающего предприятия на деоккупированных или прифронтовых территориях. 20% - это софинансирование от самого предпринимателя.
«В то же время принятые сегодня изменения позволят местным властям так же приобщиться к софинансированию проекта перерабатывающего предприятия, расположенного на территории общины. Это важно для общин, потому что это рабочие места, налоги и развитие», — добавил Шмыгаль.
По материалам:
РБК-Україна
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