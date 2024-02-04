По программе «єРобота» предприниматели получили более 6,5 млрд грн на развитие бизнеса — Шмыгаль — Finance.ua
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По программе «єРобота» предприниматели получили более 6,5 млрд грн на развитие бизнеса — Шмыгаль

Фондовый рынок
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В рамках программы «єРобота» государство инвестировало более 6,5 млрд грн в развитие бизнеса. Почти половина этих средств приходится на компонент микрогрантов.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства.
По его словам, в настоящее время 13,5 тыс. предпринимателей получили 3 млрд грн на начало и развитие собственного дела. Благодаря этому создано до 25 тыс. рабочих мест.
Около 3,3 млрд грн грантовых средств направили перерабатывающим предприятиям. Шмыгаль отметил, что это увеличивает долю добавленной стоимости в украинской продукции и меняет структуру экспорта.
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Он также рассказал, что в госбюджет заложили более 40 млрд грн на программы помощи бизнесу и стимулирование экономики.
«С начала полномасштабной войны мы существенно модернизировали программу „5−7-9“ и переориентировали ее на средний и малый бизнес. По этой программе уже выдали предпринимателям более 45 тыс. доступных кредитов на сумму 182,6 млрд грн», — отметил глава правительства.
Кроме этого, в прошлом году выдали 13,6 тысячи кредитов на почти 45 млрд грн благодаря инструменту государственных гарантий на портфельной основе.
По материалам:
Finance.ua
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