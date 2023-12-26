Кабмин выделил еще 1,3 миллиарда гривен на гранты по программам «єРобота» — Finance.ua
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Кабмин выделил еще 1,3 миллиарда гривен на гранты по программам «єРобота»

Личные финансы
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Кабмин выделил еще 1,3 миллиарда гривен на гранты по программам «єРобота»
Кабмин выделил еще 1,3 миллиарда гривен на гранты по программам «єРобота»
Кабинет Министров Украины выделил дополнительные 1,32 млрд грн на гранты по программам «єРобота» на развитие собственного бизнеса и создание или развитие перерабатывающих предприятий.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.
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«Развитие собственной перерабатывающей промышленности, а также малого и среднего бизнеса является одним из ключевых приоритетов украинской экономики. Наша цель — увеличить долю перерабатывающей промышленности в ВВП с 8% до 20%. Увеличение финансирования грантовых программ „єРобота“ более чем на 1,3 млрд грн позволит обеспечить финансирование около 2300 грантов на развитие собственного бизнеса, а также 113 грантов на создание или развитие перерабатывающих предприятий», — подчеркнула первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Украины Юлия Свириденко.
По ее словам, это будет способствовать развитию перерабатывающей отрасли, созданию новых рабочих мест, росту экономики, наполнению бюджетов всех уровней.
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С начала действия правительственной грантовой программы «єРобота» государство инвестировало в развитие малого и среднего бизнеса через гранты 5,5 млрд грн. Грантовые средства на начало или расширение собственного дела уже получили 10 400 украинцев.
Подать заявку на получение гранта могут как действующие предприниматели, так и люди, не имеющие опыта ведения бизнеса. Заявления подаются через портал «Дія"вместе с бизнес-планом. Обязательным условием получения гранта является создание новых рабочих мест — от 1−2 при предоставлении микрогранта до нескольких десятков при предоставлении грантов по другим программам.
Грантовые средства возвращаются государству посредством уплаченных налогов и сборов в процессе деятельности предприятия в течение трех лет.

Справка Finance.ua:

  • проект «єРобота» был введен Правительством в июле 2022 года для предоставления поддержки бизнесу и стимулирования создания новых рабочих мест;
  • он включает в себя несколько грантовых программ. В частности, это программы микрогрантов на открытие или развитие собственного бизнеса, грантов на создание и развитие перерабатывающих предприятий, закладки сада и виноградарства, тепличного хозяйства.
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По материалам:
Finance.ua
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