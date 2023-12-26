Кабмин выделил еще 1,3 миллиарда гривен на гранты по программам «єРобота» — Finance.ua

Кабмин выделил еще 1,3 миллиарда гривен на гранты по программам «єРобота» Сегодня 09:14 — Личные финансы

Кабмин выделил еще 1,3 миллиарда гривен на гранты по программам «єРобота»

Кабинет Министров Украины выделил дополнительные 1,32 млрд грн на гранты по программам «єРобота» на развитие собственного бизнеса и создание или развитие перерабатывающих предприятий.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

«Развитие собственной перерабатывающей промышленности, а также малого и среднего бизнеса является одним из ключевых приоритетов украинской экономики. Наша цель — увеличить долю перерабатывающей промышленности в ВВП с 8% до 20%. Увеличение финансирования грантовых программ „єРобота“ более чем на 1,3 млрд грн позволит обеспечить финансирование около 2300 грантов на развитие собственного бизнеса, а также 113 грантов на создание или развитие перерабатывающих предприятий», — подчеркнула первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, это будет способствовать развитию перерабатывающей отрасли, созданию новых рабочих мест, росту экономики, наполнению бюджетов всех уровней.

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С начала действия правительственной грантовой программы «єРобота» государство инвестировало в развитие малого и среднего бизнеса через гранты 5,5 млрд грн. Грантовые средства на начало или расширение собственного дела уже получили 10 400 украинцев.

Подать заявку на получение гранта могут как действующие предприниматели, так и люди, не имеющие опыта ведения бизнеса. Заявления подаются через портал « Дія "вместе с бизнес-планом. Обязательным условием получения гранта является создание новых рабочих мест — от 1−2 при предоставлении микрогранта до нескольких десятков при предоставлении грантов по другим программам.

Грантовые средства возвращаются государству посредством уплаченных налогов и сборов в процессе деятельности предприятия в течение трех лет.

Справка Finance.ua:

проект «єРобота» был введен Правительством в июле 2022 года для предоставления поддержки бизнесу и стимулирования создания новых рабочих мест;

он включает в себя несколько грантовых программ. В частности, это программы микрогрантов на открытие или развитие собственного бизнеса, грантов на создание и развитие перерабатывающих предприятий, закладки сада и виноградарства, тепличного хозяйства.

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