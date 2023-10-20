8 тысяч предпринимателей получили гранты по программе «єРобота» — Finance.ua
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8 тысяч предпринимателей получили гранты по программе «єРобота»

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8 тысяч предпринимателей получили гранты по программе «єРобота»
8 тысяч предпринимателей получили гранты по программе «єРобота»
За более чем 15 месяцев действия правительственной грантовой программы «єРобота» государство инвестировало в развитие малого и среднего бизнеса 4,4 миллиарда гривен. Гранты на начало или расширение своего дела получили 8 тысяч предпринимателей.
Об этом сообщила министр экономики Юлия Свириденко, пишет пресс-служба ведомства.
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Получатели грантов создадут около 30 тысяч новых рабочих мест для украинцев.
В целом с начала запуска проекта «єРобота» с июля 2022 года:
  • по программе «Собственное дело» — выдали 7305 микрогрантов на 1,7 млрд грн;
  • на развитие перерабатывающих предприятий выдали 417 грантов на 2,2 млрд грн;
  • на садоводство и развитие тепличного хозяйства — выдали 122 гранта на 490 млн грн;
  • ветеранам и членам их семей — выдали 83 гранта на 28 млн грн.
Подать заявку на получение гранта могут как действующие предприниматели, так и люди, не имеющие опыта ведения бизнеса.
8 тысяч предпринимателей получили гранты по программе «єРобота»
Подать заявку на получение гранта по программе «єРобота» можно на платформе «Дія» вместе с бизнес-планом. Обязательным условием получения гранта является создание новых рабочих мест — от 1−2 при предоставлении микрогранта до нескольких десятков при предоставлении грантов по другим программам.
Грантовые средства возвращаются государству посредством уплаченных налогов и сборов в процессе деятельности предприятия в течение трех лет.
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По материалам:
Економічна Правда
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