8 тысяч предпринимателей получили гранты по программе «єРобота» — Finance.ua

8 тысяч предпринимателей получили гранты по программе «єРобота» Сегодня 11:36

8 тысяч предпринимателей получили гранты по программе «єРобота»

За более чем 15 месяцев действия правительственной грантовой программы «єРобота» государство инвестировало в развитие малого и среднего бизнеса 4,4 миллиарда гривен. Гранты на начало или расширение своего дела получили 8 тысяч предпринимателей.

Об этом сообщила министр экономики Юлия Свириденко, пишет пресс-служба ведомства.

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Получатели грантов создадут около 30 тысяч новых рабочих мест для украинцев.

В целом с начала запуска проекта «єРобота» с июля 2022 года:

по программе «Собственное дело» — выдали 7305 микрогрантов на 1,7 млрд грн;

на развитие перерабатывающих предприятий выдали 417 грантов на 2,2 млрд грн;

на садоводство и развитие тепличного хозяйства — выдали 122 гранта на 490 млн грн;

ветеранам и членам их семей — выдали 83 гранта на 28 млн грн.

Подать заявку на получение гранта могут как действующие предприниматели, так и люди, не имеющие опыта ведения бизнеса.

Подать заявку на получение гранта по программе «єРобота» можно на платформе «Дія» вместе с бизнес-планом. Обязательным условием получения гранта является создание новых рабочих мест — от 1−2 при предоставлении микрогранта до нескольких десятков при предоставлении грантов по другим программам.

Грантовые средства возвращаются государству посредством уплаченных налогов и сборов в процессе деятельности предприятия в течение трех лет.

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Економічна Правда По материалам:

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