По программе єРобота ветераны получили ₴16 миллионов на создание бизнеса — Finance.ua

По программе єРобота ветераны получили ₴16 миллионов на создание бизнеса Сегодня 15:15 — Личные финансы

По программе єРобота ветераны получили ₴16 миллионов на создание бизнеса

По проекту єРобота ветераны и члены их семей получили 16 млн грн на открытие собственного дела.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

«Принять участие в грантовой программе проекта „єРобота“ можно, не выходя из дома. А деньги на свой счет победители получают уже в течение двух недель с момента принятия решения о предоставлении гранта», — отметила заместитель министра экономики Татьяна Бережная.

Год назад правительство запустило в поддержку бизнеса ряд грантовых программ в рамках проекта «єРобота». С этого времени победители программ уже получили гранты от государства на сумму 4,5 млрд грн.

Как рассказала Бережная, наиболее популярна программа микрогрантов (до 250 тыс. грн) «Власна справа». По этой программе получено более 26 000 заявок, определено около 6500 победителей и предоставлено грантов на сумму около 1,3 млрд грн. Победителями будет создано 15 тысяч новых рабочих мест.

«За год из 1,3 млрд грн полученных микрогрантов по программе „Власна справа“ наши предприниматели уже вернули налогами и сборами в бюджеты всех уровней более 336 млн грн. И мы видим, что программа активно работает, создаются рабочие места», — отметила Бережная.

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Она напомнила, что с 10 апреля правительство запустило грантовую программу для ветеранов, ветеранок и вторых супругов. Согласно условиям программы, они могут получить средства на развитие бизнеса в размере от 250 000 грн до 1 млн грн. Сегодня уже есть 41 победитель этой программы — 20 ветеранов и 21 супруга ветерана. Суммарно они получили уже 16 млн грн.

На сегодняшний день регионами-лидерами, где проживает больше всего победителей грантовых программ, являются Львовщина, Киев и Ровенская область.

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