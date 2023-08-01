До 8 млн грн на развитие: стартовала новая волна приема заявок от переработчиков в рамках «єРобота» — Finance.ua
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До 8 млн грн на развитие: стартовала новая волна приема заявок от переработчиков в рамках «єРобота»

Личные финансы
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До 8 млн грн на развитие: стартовала новая волна приема заявок от переработчиков в рамках «єРобота»
До 8 млн грн на развитие: стартовала новая волна приема заявок от переработчиков в рамках «єРобота»
Сегодня, 1 августа, стартует очередная волна подачи заявлений на гранты для развития перерабатывающих предприятий по правительственной программе «єРобота».
Об этом сообщила заместитель министра экономики Украины Надежда Бигун.
«Развитие перерабатывающей отрасли является одним из приоритетов правительства. Отечественный бизнес должен производить больше готовой продукции с высокой долей добавленной стоимости и хорошего качества для максимального удовлетворения потребностей потребителей как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Кроме того, инвестиции в переработку — это новые рабочие места, увеличение налоговых поступлений в бюджет и валютная выручка в страну от экспорта. Именно поэтому мы предлагаем предприятиям перерабатывающей отрасли финансовую поддержку от государства посредством грантов для развития», — отметила Бигун.
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Эти средства могут направить на усиление и модернизацию своих производственных мощностей, наращивание объемов производства и повышение конкурентоспособности продукции.
За год действия грантовой программы «єРобота» решение о предоставлении такой поддержки было принято для 485 предприятий на общую сумму 2,6 млрд грн.
По грантовой программе для перерабатывающих предприятий «Новый уровень» предприниматели могут получить грант до 8 млн грн на развитие бизнеса. При этом обязательным условием предоставления средств является создание получателем гранта новых рабочих мест, в частности он должен создать до 25 рабочих мест.

Справка Finance.ua:

  • правительственный проект «єРобота» включает грантовые программы, направленные на стимулирование предпринимательской деятельности и создание рабочих мест;
  • в частности, программы микрогрантов на открытие или развитие собственного бизнеса, грантов на создание и развитие перерабатывающих предприятий, закладки сада и виноградарства, тепличного хозяйства;
  • подать заявку на получение гранта могут как действующие предприниматели, так и люди, не имеющие опыта ведения бизнеса. Прием заявок на все направления программы «єРобота» продолжается. Подача заявки осуществляется через портал «Дія».
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По материалам:
Finance.ua
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