Дистанционная работа: интересные вакансии от украинских работодателей — Finance.ua

Дистанционная работа: интересные вакансии от украинских работодателей Сегодня 16:06 — Личные финансы

Дистанционная работа: интересные вакансии от украинских работодателей

Специалисты robota.ua подготовили подборку горячих удаленных вакансий марта для тех, кто хочет заработать, работая удаленно. Возможностей устроиться на удаленную работу в престижную компанию и получать достойную заработную плату очень много.

Обратите внимание, что некоторые компании предлагают кандидатам самостоятельно выбрать — работать в офисе или в любом другом месте.

Менеджер внутреннего контроля в МХП

📍Киев/удаленно

Международная компания в сфере пищевых и агротехнологий объявляет об открытии вакансии. Будущему работнику доверят: разработку контрольных процедур и их масштабирование совместно с владельцами бизнес-процессов; оценку рисков в рамках проектов по построению СВК; регулярную оценку эффективности контролей, в частности, автоматических контролей ERP; применение и внедрение лучших практик для управления внутренним контролем.

Редактор новостной ленты в ONLINE.UA

📍Киев/удаленно

Украинское независимое медиа ищет специалиста с опытом работы в интернет-медиа. Если вы: имеете опыт работы в новостной ленте в национальных интернет-изданиях; знаете, как быстро найти первоисточник и проверить достоверность; имеете высокий уровень грамотности (украинский язык); понимаете основы SEO и SMM; знаете базовые алгоритмы работы Google News — откликайтесь.

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Ведущий юрисконсульт (Отдел административного судопроизводства, взаимодействия с контролирующими органами и правоохранительными органами) в МЕТИНВЕСТ

📍Удаленно

Международная горно-металлургическая группа компаний ищет специалиста. Что нужно делать в должности: вести административные споры; предоставлять юридические заключения и консультации; сопровождать уголовные производства; готовить статистическую отчетность; мониторить законодательство; свободно ориентироваться в основных отраслях права (административной, налоговой, таможенной).

Оператор контакт-центра в «ВЕНБЕСТ»

📍Киев/удаленно

Рассматривают кандидатов с опытом работы в сфере обслуживания клиентов, call/контакт-центре; уверенных пользователей ПК (MS Office: Word, Excel); которые свободно владеют украинским языком; умеют работать с жалобами и вести диалог с клиентами; готовых обучаться, стрессоустойчивых, активных.

Руководитель отдела аналитики (Panele Nielsena, Markdata) в Starlight Media

📍Удаленно

Медиагруппа приглашает к сотрудничеству опытного специалиста. Анонсированные задачи: организация, запуск и поддержка всех видов исследований компании, в частности, панель Нильсен; поддержка работы панели Нильсен; разработка методологии Ad-hoc исследований; сбор и анализ вторичных данных; подготовка отчетов по результатам исследований; разработка отчетности по социальным трендам; запуск проектов с подрядчиками.

Специалист по контекстной рекламе в ROZETKA

📍Киев/удаленно

Интернет-магазину требуется специалист. Рассматривают позицию кандидатов с опытом работы в in-house команде и агентстве; опытом работы в Google Adwords и Google Analytics; которые знают основы интернет-маркетинга.

Специалист по маркетингу (Loyalty) в MAUDAU

📍Киев/удаленно

Среди требований к кандидатам: опыт работы — от 2-х лет; опыт работы в e-commerce и/или retail; опыт запуска маркетинговых активностей в программах лояльности; понимание основных метрик Retention-маркетинга: FR, RPR, ARPU, AOV, LTV, TBP и т. п. ; понимание основных метрик Loyalty-маркетинга: Redemption Rate, Loyalty MAU, Loyalty Share, Loyalty Customer Rate и т. п. ; опыт работы с партнерами компании (B2B negotiations); понимание основных принципов работы CRM-систем и систем программ лояльности

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Instructional Designer к SKVOT в Laba Group

📍Удаленно или в офисе в Киеве, Бухаресте, Праге, Варшаве, Будапеште, Стамбуле

Пожелания к кандидатам: опыт в создании/кураторстве курсов; желание работать в сфере онлайн образования и влиять на процесс обучения; умение выстраивать win-win отношения с людьми; способность быстро овладевать новыми знаниями и легко ориентироваться в креативных темах; умение глобально оценивать продукт (helicopter view) и находить возможности для улучшения; владение английским на уровне Upper-Intermediate.

Финансовый контролер, аналитик/financial planner в ПУМБ

📍Удаленно

Ищут специалиста в Департамент финансового контроллинга, управления бюджетирования и контроллинга корпоративного бизнеса. Среди обязанностей: обеспечение функции бюджетирования, план/факт анализа, подготовки презентаций по сегментам, продуктам корпоративного бизнеса банка; сопровождение и усовершенствование бюджетных моделей в IBM Cognos (анонсируется обучение на практике); коммуникация с бизнесом в головном офисе по плану/факту, выполнению KPI, Ad-hoc вопросов.

Middle SEO Specialist в Promodo

📍Удаленно или в офисе в Киеве, Львове, Харькове

Агентство маркетинга полного цикла объявляет об открытии вакансии. Чем будет заниматься будущий работник: самостоятельно вести проекты и общаться с клиентами; делать коммерческие предложения для новых клиентов; оптимизировать наполнение сайта, создавать технические задания для копирайтеров; заниматься внешней оптимизацией сайтов и работать с биржами; проводить технический аудит сайтов и создавать технические задачи для разработчиков; анализировать конкурентов; делать отчеты в Looker Studio.

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