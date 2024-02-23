Что ждет рынок удаленного труда в ближайшем будущем — Finance.ua

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Что ждет рынок удаленного труда в ближайшем будущем

Казна и Политика
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Что ждет рынок удаленного труда в ближайшем будущем
Что ждет рынок удаленного труда в ближайшем будущем
Рынок удаленного труда находится на этапе стремительного роста и в ближайшие годы сможет конкурировать с оффлайном в своих профессиях. В то же время фриланс выступает мощной платформой, который объединяет специалистов и бизнес, предоставляет комфортные и безопасные условия для сотрудничества.
Об этом сообщает украинский сервис фриланса Freelancehunt.
Учитывая все преимущества фриланса, на рынке труда как для бизнеса, так и специалистов спрос на такой формат сотрудничества будет расти.
Здесь следует отметить некоторые катализаторы роста:
  • Обязательный английский язык, который открывает двери к комфортному сотрудничеству с заказчиками из Европы и мира. Также предоставляет свободный доступ к изучению европейских и мировых практик, которые обычно внедряются раньше.
  • Узкопрофильное обучение приобретет популярность среди молодого поколения, которое в 50% случаев рассматривает отдаленный формат работы. Молодежь обычно первой видит новые тренды и может быстро овладеть новыми направлениями, а впоследствии — зарабатывать на этом.
  • Овладение новыми профессиями и направлениями, которые создают спрос в онлайне, поскольку там и рождаются. К примеру, видеомонтаж контента, сгенерированного ИИ, либо разработка NFT-коллекций.
«Видим, что в сложных условиях рынок фриланса устоял и продолжил свое развитие. В дальнейшем ожидаем, что фриланс станет важным источником поиска необходимых талантов и возможностью усилить команду в условиях оптимизации бюджетов и поиска новых форматов сотрудничества», — подчеркивает основатель Freelancehunt Олег Топчий.

Справка Finance.ua:

  • Спрос на фрилансеров среди предпринимателей вырос на 75%. За 2 года с начала полномасштабного вторжения на фриланс перешли 285 тысяч украинцев.

Инструменты для заработка с помощью ИИ

Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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