Что ждет рынок удаленного труда в ближайшем будущем — Finance.ua

Что ждет рынок удаленного труда в ближайшем будущем Сегодня 21:00 — Казна и Политика

Что ждет рынок удаленного труда в ближайшем будущем

Рынок удаленного труда находится на этапе стремительного роста и в ближайшие годы сможет конкурировать с оффлайном в своих профессиях. В то же время фриланс выступает мощной платформой, который объединяет специалистов и бизнес, предоставляет комфортные и безопасные условия для сотрудничества.

Об этом сообщает украинский сервис фриланса Freelancehunt.

Учитывая все преимущества фриланса, на рынке труда как для бизнеса, так и специалистов спрос на такой формат сотрудничества будет расти.

Здесь следует отметить некоторые катализаторы роста:

Обязательный английский язык, который открывает двери к комфортному сотрудничеству с заказчиками из Европы и мира. Также предоставляет свободный доступ к изучению европейских и мировых практик, которые обычно внедряются раньше.

Узкопрофильное обучение приобретет популярность среди молодого поколения, которое в 50% случаев рассматривает отдаленный формат работы. Молодежь обычно первой видит новые тренды и может быстро овладеть новыми направлениями, а впоследствии — зарабатывать на этом.

Овладение новыми профессиями и направлениями, которые создают спрос в онлайне, поскольку там и рождаются. К примеру, видеомонтаж контента, сгенерированного ИИ, либо разработка NFT-коллекций.

«Видим, что в сложных условиях рынок фриланса устоял и продолжил свое развитие. В дальнейшем ожидаем, что фриланс станет важным источником поиска необходимых талантов и возможностью усилить команду в условиях оптимизации бюджетов и поиска новых форматов сотрудничества», — подчеркивает основатель Freelancehunt Олег Топчий.

Справка Finance.ua:

Спрос на фрилансеров среди предпринимателей вырос на 75%. За 2 года с начала полномасштабного вторжения на фриланс перешли 285 тысяч украинцев.

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