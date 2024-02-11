Самые популярные страны мира для удаленных работников — Finance.ua

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Самые популярные страны мира для удаленных работников

Мир
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Самые популярные страны мира для удаленных работников
Самые популярные страны мира для удаленных работников
Португалию признали самой популярной страной для цифровых кочевников в 2024 году. Эта страна стала популярным направлением для цифровых кочевников и эмигрантов благодаря уникальному сочетанию доступности, качества жизни и растущей индустрии технологий.
Об этом сообщает сайт Ceoworld magazine.
Как отмечается, по сравнению со многими другими западноевропейскими странами, Португалия имеет относительно низкую стоимость жизни, которая распространяется на проживание, питание, транспорт и развлечения. Это делает ее привлекательным вариантом для ищущих гармоничного сочетания работы и образа жизни.
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В Португалии есть привлекательные варианты виз и программы проживания для граждан стран, не входящих в ЕС, что облегчает цифровым кочевникам и эмигрантам жизнь и работу в стране.
Испания стала второй лучшей страной для эмигрантов и цифровых кочевников. Страна сочетает в себе традиции и современность, предлагая уникальный микс яркой культуры, хороших условий проживания и цифровых технологий. При этом у страны есть несколько программ приема цифровых кочевников.
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Греция также стала популярным местом для цифровых кочевников и экспатриантов. В сентябре 2021 г. Греция ввела собственную цифровую кочевую визу, и она быстро стала любимым выбором для удаленных работников.

10 самых популярных среди цифровых кочевников стран мира:

1. Португалия.
2. Испания.
3. Греция.
4. Италия.
5. ОАЭ.
6. Турция.
7. Венгрия.
8. Мексика.
9. Таиланд.
10. Болгария.
Напомним, ранее сервис бронирования Booking определил самые приветливые места на Земле. Эксперты назвали лауреатов ежегодной премии Traveler Review Awards, избранных по отзывам на платформе. В итоге составители рейтинга пришли к выводу, что больше всего рады видеть туристов в бразильском городе Арраял-д'Ажуда и в шотландском регионе Пертшир.
Эксперты определили страну Европы, в которой живут самые счастливые люди. Евростат опубликовал ежегодный отчет о «показателях качества жизни».
Опрос жителей был проведен во всех странах-членах ЕС. Австрия получила самый высокий балл из всех 27 стран блока. Сразу три государства — Польша, Финляндия и Румыния — заняли второе место, набрав по 7,7. Франция, Италия и Испания, одни из самых мощных экономик Евросоюза, имели средний показатель 7,1 из 10 баллов.

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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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