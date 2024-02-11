Самые популярные страны мира для удаленных работников — Finance.ua

Самые популярные страны мира для удаленных работников Сегодня 18:30 — Мир

Самые популярные страны мира для удаленных работников

Португалию признали самой популярной страной для цифровых кочевников в 2024 году. Эта страна стала популярным направлением для цифровых кочевников и эмигрантов благодаря уникальному сочетанию доступности, качества жизни и растущей индустрии технологий.

Об этом сообщает сайт Ceoworld magazine.

Как отмечается, по сравнению со многими другими западноевропейскими странами, Португалия имеет относительно низкую стоимость жизни, которая распространяется на проживание, питание, транспорт и развлечения. Это делает ее привлекательным вариантом для ищущих гармоничного сочетания работы и образа жизни.

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В Португалии есть привлекательные варианты виз и программы проживания для граждан стран, не входящих в ЕС, что облегчает цифровым кочевникам и эмигрантам жизнь и работу в стране.

Испания стала второй лучшей страной для эмигрантов и цифровых кочевников. Страна сочетает в себе традиции и современность, предлагая уникальный микс яркой культуры, хороших условий проживания и цифровых технологий. При этом у страны есть несколько программ приема цифровых кочевников.

Греция также стала популярным местом для цифровых кочевников и экспатриантов. В сентябре 2021 г. Греция ввела собственную цифровую кочевую визу, и она быстро стала любимым выбором для удаленных работников.

10 самых популярных среди цифровых кочевников стран мира:

1. Португалия.

2. Испания.

3. Греция.

4. Италия.

5. ОАЭ.

6. Турция.

7. Венгрия.

8. Мексика.

9. Таиланд.

10. Болгария.

Напомним, ранее сервис бронирования Booking определил самые приветливые места на Земле. Эксперты назвали лауреатов ежегодной премии Traveler Review Awards, избранных по отзывам на платформе. В итоге составители рейтинга пришли к выводу, что больше всего рады видеть туристов в бразильском городе Арраял-д'Ажуда и в шотландском регионе Пертшир.

Эксперты определили страну Европы, в которой живут самые счастливые люди. Евростат опубликовал ежегодный отчет о «показателях качества жизни».

Опрос жителей был проведен во всех странах-членах ЕС. Австрия получила самый высокий балл из всех 27 стран блока. Сразу три государства — Польша, Финляндия и Румыния — заняли второе место, набрав по 7,7. Франция, Италия и Испания, одни из самых мощных экономик Евросоюза, имели средний показатель 7,1 из 10 баллов.

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