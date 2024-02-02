Какие страны Европы наиболее и наименее коррумпированы (инфографика) — Finance.ua

Какие страны Европы наиболее и наименее коррумпированы (инфографика)
По оценкам экспертов коррупция в Западной Европе и Европейском Союзе ухудшается. И это произошло впервые за десять лет.
Об этом говорится в последнем отчете Transparency International, которая опубликовала свой последний отчет об антикоррупционных усилиях в Западной Европе и ЕС, пишет euronews.com.
Transparency International рассматривала 180 стран и территорий по воспринятому уровню коррупции в государственном секторе по шкале от нуля (высокая коррумпированность) до 100 (очень чистая).
Наименее коррумпированные страны в мире:
- Дания,
- Финляндия,
- Новая Зеландия.
Несмотря на хорошие позиции в общем списке, несколько высокопоставленных демократий, таких как Швеция (82), Нидерланды (79), Исландия (72) и Соединенное Королевство (71), зафиксировали свои самые низкие результаты в годовом CPI с 2012 года.
Страны должны повысить свои стандарты и лучше ввести свои правила, чтобы активизировать усилия против коррупции, защитив систему правосудия от вмешательства и создав защиту для влиятельных групп интересов в политике.
Лучшие показатели были у Дании (90), Финляндии (87) и Норвегии (84), а самые низкие — у Венгрии (42), Румынии (46) и Болгарии (45).
Кто улучшил показатель
Из 31 страны этого региона только шесть стран значительно улучшили свой показатель с 2012 года: Чехия (57), Эстония (76), Греция (49), Латвия (60), Италия (56) и Ирландия (77).
По сравнению с показателями CPI 2015 Австрия (71), Люксембург (78), Швеция (82) и Великобритания (71) значительно снизились.
Греция получила очень низкий балл в списке 2023 из-за слабой независимости судебной системы.
Где могут улучшить борьбу с коррупцией
Согласно отчету, даже страны с самыми высокими показателями испытывают проблемы с укрощением коррупции в государственном секторе.
Transparency International также ссылается на недавно предложенную антикоррупционную директиву ЕС, которая, если ее примут, потребует от государств-членов «признать подкуп иностранных государств преступлением».
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Некоторые из самых громких коррупционных скандалов в новейшей истории касались отмывания денег через банки в таких странах ЕС, как Дания (90), Германия (78) и Швеция (82). Неспособность их правительств надлежащим образом осуществлять надзор за банками является одной из причин создания нового органа по борьбе с отмыванием денег на уровне ЕС.
Что в Украине
Напомним, согласно аналитике КМИС, коррупция считается самой серьезной проблемой для Украины после полномасштабной войны. Так считают 89% граждан, причем главный и самый серьезный тип коррупции — политическая коррупция (81%).
Несмотря на заметное улучшение общественного восприятия распространенности коррупции, 94% респондентов все еще считают, что коррупция широко распространена по всей Украине. Процент тех, кто уверен, что уровень коррупции вырос с начала полномасштабной войны, превышает процент тех, кто считает, что он уменьшился, а значит, общество остается очень разделенным по оценке этого вопроса.
Справка Finance.ua:
- У Зеленского сказали, влияет ли коррупция на военную помощь Украине.
- Реестр коррупционеров был обнародован на Едином портале открытых данных. Журналисты, активисты и все заинтересованные украинцы смогут проверить, причастен ли человек или бизнес к коррупции. Из реестра можно узнать ФИО коррупционера, какое правонарушение совершил и какое наказание получил.
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