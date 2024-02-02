Какие страны Европы наиболее и наименее коррумпированы (инфографика) — Finance.ua

Какие страны Европы наиболее и наименее коррумпированы (инфографика) Сегодня 08:06

Какие страны Европы наиболее и наименее коррумпированы (инфографика)

По оценкам экспертов коррупция в Западной Европе и Европейском Союзе ухудшается. И это произошло впервые за десять лет.

Об этом говорится в последнем отчете Transparency International, которая опубликовала свой последний отчет об антикоррупционных усилиях в Западной Европе и ЕС, пишет euronews.com

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Transparency International рассматривала 180 стран и территорий по воспринятому уровню коррупции в государственном секторе по шкале от нуля (высокая коррумпированность) до 100 (очень чистая).

Наименее коррумпированные страны в мире:

Дания,

Финляндия,

Новая Зеландия.

Несмотря на хорошие позиции в общем списке, несколько высокопоставленных демократий, таких как Швеция (82), Нидерланды (79), Исландия (72) и Соединенное Королевство (71), зафиксировали свои самые низкие результаты в годовом CPI с 2012 года.

Страны должны повысить свои стандарты и лучше ввести свои правила, чтобы активизировать усилия против коррупции, защитив систему правосудия от вмешательства и создав защиту для влиятельных групп интересов в политике.

Лучшие показатели были у Дании (90), Финляндии (87) и Норвегии (84), а самые низкие — у Венгрии (42), Румынии (46) и Болгарии (45).

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Кто улучшил показатель

Из 31 страны этого региона только шесть стран значительно улучшили свой показатель с 2012 года: Чехия (57), Эстония (76), Греция (49), Латвия (60), Италия (56) и Ирландия (77).

По сравнению с показателями CPI 2015 Австрия (71), Люксембург (78), Швеция (82) и Великобритания (71) значительно снизились.

Греция получила очень низкий балл в списке 2023 из-за слабой независимости судебной системы.

Где могут улучшить борьбу с коррупцией

Согласно отчету, даже страны с самыми высокими показателями испытывают проблемы с укрощением коррупции в государственном секторе.

Transparency International также ссылается на недавно предложенную антикоррупционную директиву ЕС, которая, если ее примут, потребует от государств-членов «признать подкуп иностранных государств преступлением».

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Некоторые из самых громких коррупционных скандалов в новейшей истории касались отмывания денег через банки в таких странах ЕС, как Дания (90), Германия (78) и Швеция (82). Неспособность их правительств надлежащим образом осуществлять надзор за банками является одной из причин создания нового органа по борьбе с отмыванием денег на уровне ЕС.

Что в Украине

самой серьезной проблемой для Украины после полномасштабной войны. Так считают 89% граждан, причем главный и самый серьезный тип коррупции — политическая коррупция (81%). Напомним, согласно аналитике КМИС, коррупция считаетсяТак считают 89% граждан, причем главный и самый серьезный тип коррупции — политическая коррупция (81%).

Несмотря на заметное улучшение общественного восприятия распространенности коррупции, 94% респондентов все еще считают, что коррупция широко распространена по всей Украине. Процент тех, кто уверен, что уровень коррупции вырос с начала полномасштабной войны, превышает процент тех, кто считает, что он уменьшился, а значит, общество остается очень разделенным по оценке этого вопроса.

Справка Finance.ua:

У Зеленского сказали, влияет ли коррупция на военную помощь Украине.

Реестр коррупционеров был обнародован на Едином портале открытых данных. Журналисты, активисты и все заинтересованные украинцы смогут проверить, причастен ли человек или бизнес к коррупции. Из реестра можно узнать ФИО коррупционера, какое правонарушение совершил и какое наказание получил.

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