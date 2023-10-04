У Зеленского сказали, влияет ли коррупция на военную помощь Украине — Finance.ua

У Зеленского сказали, влияет ли коррупция на военную помощь Украине Сегодня 09:15 — Казна и Политика

У Зеленского сказали, влияет ли коррупция на военную помощь Украине

Американские СМИ сообщили, что коррупция в Украине может стать угрозой для военной помощи от наших партнеров. Однако экономические и военные переговоры проходят параллельно, и их не стоит ставить в прямую зависимость друг от друга.

Такое мнение высказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в комментарии 24 каналу.

По его словам, коррупцию, безусловно, нужно искоренять, но ее влияние на военную помощь не такое, как говорят.

Зависимости помощи от коррупции нет

Борьба с коррупцией — это то, что является вполне очевидным делом, и его реализация важна прежде всего для Украины. По мнению Подоляка, нужно существенно уменьшать распределительные функции государства, чтобы не было должностей, которые можно монетизировать. Если говорить о концепции реформирования страны в целом, то государство должно становиться сервисным, а не разрешительным, когда благодаря определенным разрешениям можно получать «серые доходы».

«Общаясь с разными людьми, я не думаю, что они, оказывая военную помощь, чтобы мы могли отстаивать свою свободу, жизнь, будут это привязывать к борьбе с коррупцией. Это два параллельных процесса», — подчеркнул советник ОП.

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Что касается экономических переговоров, то они также проходят, но касаются именно экономических отношений между нами и нашими партнерами.

«В рамках этих переговоров партнеры, которые планируют сюда инвестировать, хотят видеть другой каркас государства, в частности с точки зрения антикоррупции. Но это переговоры экономические относительно того, сколько денег нужно сегодня, сколько завтра, кто станет гарантами, как деньги будут использовать — это абсолютно качественные переговорные площадки, но они не коррелируются с военной помощью», — отметил Подоляк.

Борьба с коррупцией будет актуальна еще долго

Для того чтобы искоренить коррупцию, надо провести большую работу. Это вопрос экономики, конкурентоспособности Украины, который будет актуален сегодня, завтра и особенно после войны.

По словам Подоляка, нам следует понимать, что у стран-партнеров есть определенные технические составляющие, которые влияют на поддержку нашего государства. Например, в краткосрочной бюджетной резолюции США нет помощи Украине, но это не является бюджетом страны. Поэтому коррупцию и военную помощь нужно разделить на две разные составляющие.

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«О коррупции на внутреннем рынке нужно говорить, о том, как ее искоренять также, потому что она до сих пор у нас безумная с точки зрения циничности и лицемерия, особенно во время войны», — акцентировал Подоляк.

Но относительно военной помощи советник главы Офиса Президента не сомневается, что мы в полном объеме получим системы противоракетной обороны, дальнобойные ракеты, бронетехнику, дополнительные возможности по авиационному компоненту, потому что все это разные параллельные процессы.

Телеканал 24 По материалам:

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