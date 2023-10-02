ВАКС впервые принял выплату вознаграждения обличителю — получит более 13 миллионов гривен Сегодня 16:34 — Казна и Политика

ВАКС впервые принял выплату вознаграждения обличителю — получит более 13 миллионов гривен

Высший антикоррупционный суд впервые принял решение о выплате вознаграждения обличителю по коррупционному делу.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

«Впервые судом принято решение о выплате вознаграждения обличителю, которое составит 13 млн 299 тыс 950 грн», — говорится в сообщении.

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Сообщается, что 2 октября коллегия судей ВАКС утвердила соглашение о признании виновности, заключенное между прокурором САП и бывшим первым заместителем начальника киевской налоговой службы.

ВАКС признал его виновным в мошенничестве и предложении или предоставлении неправомерной выгоды.

Согласно соглашению, обвиняемого освободили от 5 лет тюрьмы и назначили испытательный срок продолжительностью 3 года.

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В то же время обвиняемый взял на себя обязанности сотрудничать в другом уголовном производстве по тяжкому и особо тяжкому преступлению, которое расследуется НАБУ, а также обеспечить перечисление 50 млн грн на поддержку ВСУ.

Также суд применил спецконфискацию в пользу государства в размере 6 млн долларов. Сообщается, что из них 5 млн 950 тыс. долларов уже передали на поддержку ВСУ и еще 50 тыс. долларов перечислят в бюджет согласно этому приговору.

Приговор может быть оспорен в течение 30 дней.

Українська правда По материалам:

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