Реестр коррупционеров обнародован на Едином портале открытых данных — Finance.ua

Реестр коррупционеров обнародован на Едином портале открытых данных Сегодня 15:02

Реестр коррупционеров обнародован на Едином портале открытых данных

Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения, стал доступен на Едином государственном веб-портале открытых данных.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

Что это даст?

«Журналисты, активисты и все заинтересованные украинцы смогут проверить, причастен ли человек или бизнес к коррупции. Смотрите реестр НАПК на Едином государственном веб-портале открытых данных», — говорится в сообщении.

Из реестра можно узнать ФИО коррупционера, какое правонарушение совершил и какое наказание получил.

В Минцифры напомнили, что с начала войны реестр был закрыт по вопросам безопасности, в то же время доступ к нему обеспечивает прозрачность и подотчетность. Сейчас при содействии Минцифры реестр НАПК снова в свободном доступе по ссылке

Справка Finance.ua:

4 сентября Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) открыло доступ к Единому государственному реестру лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения. С начала Большой войны доступ к нему был ограничен;

а с 6 сентября в Украине начал работать «Единый портал обличителей коррупции» — канал для анонимных сообщений о фактах коррупции;



обличитель коррупции — это не просто заявление о совершении коррупционного или иного нарушения закона. Это непосредственно лицо, которое согласно своей профессиональной, трудовой деятельности или участия в таких процедурах, как закупка или прохождение конкурса, непосредственно причастно к организации, в которой совершено правонарушение. Для получения статуса обличителя физическое лицо должно отвечать трем требованиям.



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