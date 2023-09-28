Реестр коррупционеров обнародован на Едином портале открытых данных — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Реестр коррупционеров обнародован на Едином портале открытых данных

25
Реестр коррупционеров обнародован на Едином портале открытых данных
Реестр коррупционеров обнародован на Едином портале открытых данных
Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения, стал доступен на Едином государственном веб-портале открытых данных.
Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

Что это даст?

«Журналисты, активисты и все заинтересованные украинцы смогут проверить, причастен ли человек или бизнес к коррупции. Смотрите реестр НАПК на Едином государственном веб-портале открытых данных», — говорится в сообщении.
Из реестра можно узнать ФИО коррупционера, какое правонарушение совершил и какое наказание получил.
В Минцифры напомнили, что с начала войны реестр был закрыт по вопросам безопасности, в то же время доступ к нему обеспечивает прозрачность и подотчетность. Сейчас при содействии Минцифры реестр НАПК снова в свободном доступе по ссылке.

Справка Finance.ua:

  • 4 сентября Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) открыло доступ к Единому государственному реестру лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения. С начала Большой войны доступ к нему был ограничен;
  • а с 6 сентября в Украине начал работать «Единый портал обличителей коррупции» — канал для анонимных сообщений о фактах коррупции;
  • обличитель коррупции — это не просто заявление о совершении коррупционного или иного нарушения закона. Это непосредственно лицо, которое согласно своей профессиональной, трудовой деятельности или участия в таких процедурах, как закупка или прохождение конкурса, непосредственно причастно к организации, в которой совершено правонарушение. Для получения статуса обличителя физическое лицо должно отвечать трем требованиям.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.