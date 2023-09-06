НАЗК запустив портал викривачів корупції — Finance.ua

НАЗК запустив портал викривачів корупції Сьогодні 12:01 — Казна та Політика

НАЗК запустив портал викривачів корупції

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) з 6 вересня 2023 року запускає Єдиний портал повідомлень викривачів , на якому громадяни можуть повідомляти про факти корупції, які їм вдалося зафіксувати.

Про це повідомляється на сайті НАЗК.

«Єдиний портал повідомлень викривачів — це внутрішній канал повідомлення, який економить бюджет всіх інституцій та організацій на розробку власного окремого механізму. Ефективне функціонування Порталу є частиною вимог для початку перемовин про вступ України до Євросоюзу. Таким чином виконано їхні рекомендації та інтегровано досвід інших успішних держав із побудови взаємодії з викривачами», — зазначив голова НАЗК Олександр Новіков.

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Спеціальний ресурс забезпечує анонімне надсилання повідомлень працівниками організацій про корупцію в їхніх структурах — інформація викривачів оперативно надсилається її керівникам або уповноваженим підрозділам (особам) з питань запобігання та виявлення корупції, а також до спеціально уповноваженого суб'єкта у сфері протидії корупції (НАЗК, НАБУ, Нацполіції, органів прокуратури).

НАЗК створили інструмент, до якого впродовж 180 робочих днів з дня запуску порталу буде підключено понад 92 тисячі організацій:

на першому етапі впродовж 30 робочих днів будуть підключені спеціально уповноважені суб'єкти у сфері протидії корупції (НАЗК, НАБУ, Офіс Генпрокурора, Національна поліція) та ДБР;

протягом 60 днів — міністерства, центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом, обласні державні (військові) адміністрації;

протягом 90 робочих днів з дати запуску порталу до нього будуть підключені Апарат ВРУ, Секретаріат Кабінету Міністрів, Офіс Президента, апарати (секретаріати) РНБО, ЦВК, Рахункової палати, КСУ, державні компанії тощо. Далі - обласні, міські, сільські та селищні ради.

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Портал забезпечує цілодобовий відкритий доступ для подання повідомлень (у тому числі анонімних) через внутрішні канали повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень.

Хто може звернутися на портал?

Будь-яка особа, якій стала відома інформація про корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення, може повідомити про це на порталі.

Законодавство не містить будь-яких обмежень з цього питання. Однак не кожен може набути статус викривача.

Яка різниця між викривачем і заявником?

Особа вважається викривачем за сукупності таких умов:

повідомити про корупцію має фізична особа (громадянин України, іноземець, особа без громадянства), яка переконана, що її інформація є достовірною;

наведена у повідомленні інформація повинна містити фактичні дані, що доводять можливе вчинення іншою особою корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, які можна перевірити;

ця інформація стала їй відома у зв’язку з її трудовою, професійною, господарською, громадською, науковою діяльністю, проходженням нею служби чи навчання.

У разі відсутності хоча б однієї з вищевказаних умов особа вважається заявником.

Як користуватись порталом?

На порталі є покрокова інструкція щодо того, як діяти.

На екрані з’являтимуться блоки, які потрібно заповнити. Під час здійснення повідомлення на порталі містяться підказки щодо того, які дані потрібно вносити.

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Портал буде автоматично ставити запитання і підказувати вам наступні дії. 5 кроків — це фактично ті запитання, на які має відповісти особа, яка здійснює повідомлення.

Портал також пропонує вибір — анонімно повідомити про корупцію чи із зазначенням анкетних даних.

Чи можливо повідомити про корупцію анонімно?

Портал пропонує вибір — анонімно подавати повідомлення чи із зазначенням інформації про себе. Це вирішувати вам. Кожному гарантується право на конфіденційність. Однак, якщо особа здійснила повідомлення анонімно, вона не може претендувати на винагороду, а також не може користуватися статусом викривача.

Також можна не вказувати про себе жодних даних. В будь-якому разі кожному заявнику надається ідентифікатор, ввівши який, можна слідкувати за ходом розгляду повідомлення. Його необхідно буде ввести у відповідне поле на порталі та дізнатись на якій стадії перебуває розгляд вашого повідомлення.

Який порядок отримання та розгляду повідомлень?

Повідомлення підлягає розгляду, якщо наведена у ньому інформація містить фактичні дані, які можуть бути перевірені. Попередній розгляд повідомлень відбувається у строк не більше десяти робочих днів з дня внесення інформації до порталу.

Якщо під час попереднього розгляду виявляються ознаки корупційного правопорушення, матеріали передаються відповідному спеціально уповноваженому суб'єкту у сфері протидії корупції або ДБР. Якщо викладена у повідомленні інформація підтверджується, винні особи притягуються до дисциплінарної відповідальності уповноваженим на це суб'єктом.

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Особі, яка здійснила повідомлення, надається детальна інформація про результати попереднього розгляду у триденний строк з дня завершення розгляду.

Які гарантії безпеки для викривача?

За наявності загрози життю, житлу, здоров’ю та майну викривачів, їх близьких осіб у зв’язку із здійсненим повідомленням правоохоронні органи можуть надати захист від протиправних посягань, що передбачено Законом України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві».

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Приводом для вжиття заходів безпеки можуть бути: заява викривача, члена його сім'ї або близького родича; звернення керівника відповідного державного органу; отримання оперативної та іншої інформації про наявність загрози життю, здоров’ю, житлу і майну.

Який алгоритм отримання винагороди 10%?

Першою умовою для отримання винагороди є статус викривача у кримінальному провадженні. Розмір винагороди становить 10% від грошового розміру предмета корупційного кримінального правопорушення, або від завданого державі збитку.

Проте винагорода не може бути більшою за 3000 мінімальних заробітних плат, встановлених на час вчинення такого правопорушення.

Винагорода виплачується за результатами судового розгляду після ухвалення судом обвинувального вироку, що набрав законної сили коштом Держбюджету органами державного казначейства.

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