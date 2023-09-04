Укроборонпром презентував Стратегію запобігання корупції — Finance.ua

Укроборонпром презентував Стратегію запобігання корупції Сьогодні 21:30 — Казна та Політика

Укроборонпром презентував Стратегію запобігання корупції

Укроборонпром презентував свою Стратегію запобігання, виявлення та протидії корупції на 2023—2024 роки. Документ сфокусований на двох основних напрямках: ефективному запобіганню та негайному реагуванню на наявні корупційні ризики, а також на побудові дієвої системи комплаєнсу.

Про це повідомляє НАЗК

Зазначається, що реалізація антикорупційної Стратегії сприятиме ефективній трансформації стратегічного вітчизняного виробника озброєння та військової техніки в сучасну компанію світового рівня відповідно до євроатлантичних стандартів.

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«Відповідно до законодавства розробка такої Стратегії не є обов’язковою для підприємств Укроборонпрому, але його керівництво за підтримки міністра з питань стратегічних галузей промисловості України вирішили зробити цей важливий крок на шляху до запровадження міжнародних стандартів корпоративного управління та розбудови доброчесності. Таким чином понад 100 підприємств Товариства працюватимуть в умовах нульової толерантності до корупції. Це саме ті системні інституційні реформи, які врешті змінять суспільну свідомість, зроблять галузь високопродуктивною та сприятимуть нашій перемозі над ворогом. НАЗК долучилося до розробки Стратегії і дякує за відкритість та плідну співпрацю», — заявив Голова НАЗК Олександр Новіков.

Документ сфокусований на двох основних напрямках: ефективному запобіганню та негайному реагуванню на наявні корупційні ризики, а також на побудові дієвої системи комплаєнсу.

У цілому Стратегія передбачає:

формування довгострокової політики запобігання корупції;

підвищення ефективності та дієвості інституту уповноважених з питань запобігання корупції;

формування культури доброчесності та несприйняття корупції;

створення дієвої системи каналів повідомлень про прояви корупції;

забезпечення невідворотності відповідальності за корупцію;

побудова діалогу з зовнішніми зацікавленими сторонами.

Реалізація цих завдань є частиною загальних зобов’язань України на шляху до НАТО.

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«Вже зроблені реальні кроки. По-перше, для забезпечення прозорого відбору керівників підприємств створена та починає роботу комісія з відбору кандидатів на зайняття керівних посад на підприємствах. До неї входять представники Укроборонпрому, громадських організацій, а також країн-партнерів. По-друге, ми повертаємо закупівлі на Prozorro і вже маємо успішний кейс із централізованої закупівлі електроенергії з економією майже 50 млн грн. І по-третє, ми оновлюємо політику управління майном підприємств ОПК», — заявив Гендиректор АТ «Українська оборонна промисловість» Герман Сметанін.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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