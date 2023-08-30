Як у світі карають чиновників-корупціонерів — Finance.ua

Як у світі карають чиновників-корупціонерів Сьогодні 19:05 — Світ

Як у світі карають чиновників-корупціонерів

У Верховній Раді найближчим часом має з’явитися президентський законопроєкт щодо посилення відповідальності за корупцію. Володимир Зеленський пропонує у воєнний час прирівнювати її до державної зради. Поки що зі ЗМІ відомо, що термін позбавлення волі за корупційні злочини можуть підвищити до 15 років, можуть скасувати можливість внесення застави, а частину справ передати СБУ.

Як в інших країнах у мирний час карають чиновників-корупціонерів, дослідили журналісти порталу «Слово і діло».

На сьогоднішній день, згідно з Кримінальним кодексом України, за корупцію може загрожувати до 12 років позбавлення волі, штраф, конфіскація майна та заборона обіймати деякі посади.

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Аналогічний тюремний термін й штраф загрожує чиновникам-корупціонерам у Польщі та Туреччині.

У Франції та Великій Британії корупціонерам загрожує до 10 років позбавлення волі та штраф. У Франції суми штрафів чималі - можуть сягати мільйона євро.

У Німеччині суддів-корупціонерів можуть ув’язнити на строк до 10 років, інших чиновників — на строк до 5 років. І також передбачено штраф.

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В Італії для суддів-корупціонерів теж суворіше покарання — від 6 до 20 років позбавлення волі. Іншим чиновникам може загрожувати до 10 років ув’язнення. Крім того, корупціонерам забороняється обіймати державні посади.

У Канаді чиновників-корупціонерів карають позбавленням волі на строк до 14 років, у США — до 15 (плюс штраф).

Найм’якіше покарання за корупцію (з країн, які ми розглядаємо) — у Фінляндії: максимум 4 роки в’язниці та штраф. Фінляндія є одним із лідерів у рейтингу сприйняття корупції, який складає Transparency International. Україна в останньому рейтингу посіла 116-те місце.

Інфографіка: «Слово і діло»

Довідка Finance.ua:

27 серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що ініціює законопроект про прирівняння корупції до державної зради на період воєнного стану в Україні. Зеленський зауважив, що не знає, чи підтримає такий законопроект законодавчий орган, однак наголосив, що такий крок був би серйозним інструментом для того, щоб «навіть не думали» (про корупцію. — Ред.).

у Transparency International Ukraine відреагували на заяву президента Володимира Зеленського щодо прирівняння корупції до держзради. Організація виступила проти такого заходу і назвала свої аргументи.

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