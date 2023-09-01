В НАЗК розповіли, коли українці зможуть заробляти на корупціонерах — Finance.ua

В НАЗК розповіли, коли українці зможуть заробляти на корупціонерах Сьогодні 17:04 — Казна та Політика

В НАЗК розповіли, коли українці зможуть заробляти на корупціонерах

Єдиний портал викривачів корупції повноцінно запрацює в Україні вже з 6 вересня.

Про це під час прес-конференції повідомив голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков.

«Я підписав наказ про запуск з 6 вересня Єдиного порталу викривачів корупції, який забезпечує анонімне або неанонімне повідомлення про корупцію в тій чи іншій організації. Десять органів державної влади вже підключені до нього», — зазначив Новіков.

Також він додав, що поступово буде збільшуватися кількість державних органів, які матимуть доступ до порталу.

За словами голови Національного агентства, портал буде єдиним місцем входу для тих, хто хоче боротися з таким явищем, як корупція.

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Раніше той же Новіков анонсував, що у разі, якщо завдяки повідомленню викривача корупції суд визнає когось винним у цьому та ухвалить рішення про стягнення грошових коштів, то автор повідомлення може отримати 10% від цієї суми, але не більше 14 мільйонів гривень.

Запуск цього інструменту передбачений в заходах Державної антикорупційної програми на 2023−2025 роки.

Довідка Finance.ua:

з 1 січня 2020 року в Україні набув чинності закон про викривачів корупції;

законом передбачено, що право на винагороду має викривач, який повідомив про корупційний злочин, грошовий розмір предмета якого або завдані державі збитки від якого у 5 тисяч і більше разів перевищують розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на час вчинення злочину. Йдеться про хабарі у понад 10 млн грн;

розмір винагороди викривача становить 10% від грошового розміру предмета корупційного злочину або розміру завданих державі збитків від злочину після ухвалення обвинувального вироку суду. При цьому він не може перевищувати 3 тисяч мінімальних зарплат;

викривачі та члени їхніх родин мають перебувати під захистом держави — їм можуть надати охорону.

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УНІАН За матеріалами:

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