В НАЗК розповіли, коли українці зможуть заробляти на корупціонерах — Finance.ua

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В НАЗК розповіли, коли українці зможуть заробляти на корупціонерах

Казна та Політика
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В НАЗК розповіли, коли українці зможуть заробляти на корупціонерах
В НАЗК розповіли, коли українці зможуть заробляти на корупціонерах
Єдиний портал викривачів корупції повноцінно запрацює в Україні вже з 6 вересня.
Про це під час прес-конференції повідомив голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков.
«Я підписав наказ про запуск з 6 вересня Єдиного порталу викривачів корупції, який забезпечує анонімне або неанонімне повідомлення про корупцію в тій чи іншій організації. Десять органів державної влади вже підключені до нього», — зазначив Новіков.
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Також він додав, що поступово буде збільшуватися кількість державних органів, які матимуть доступ до порталу.
За словами голови Національного агентства, портал буде єдиним місцем входу для тих, хто хоче боротися з таким явищем, як корупція.
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Раніше той же Новіков анонсував, що у разі, якщо завдяки повідомленню викривача корупції суд визнає когось винним у цьому та ухвалить рішення про стягнення грошових коштів, то автор повідомлення може отримати 10% від цієї суми, але не більше 14 мільйонів гривень.
Запуск цього інструменту передбачений в заходах Державної антикорупційної програми на 2023−2025 роки.

Довідка Finance.ua:

  • з 1 січня 2020 року в Україні набув чинності закон про викривачів корупції;
  • законом передбачено, що право на винагороду має викривач, який повідомив про корупційний злочин, грошовий розмір предмета якого або завдані державі збитки від якого у 5 тисяч і більше разів перевищують розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на час вчинення злочину. Йдеться про хабарі у понад 10 млн грн;
  • розмір винагороди викривача становить 10% від грошового розміру предмета корупційного злочину або розміру завданих державі збитків від злочину після ухвалення обвинувального вироку суду. При цьому він не може перевищувати 3 тисяч мінімальних зарплат;
  • викривачі та члени їхніх родин мають перебувати під захистом держави — їм можуть надати охорону.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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