«Будуть відповідати»: Зеленський прокоментував корупцію у ВЛК — Finance.ua

«Будуть відповідати»: Зеленський прокоментував корупцію у ВЛК Сьогодні 10:45 — Кримінал

«Будуть відповідати»: Зеленський прокоментував корупцію у ВЛК

Президент України Володимир Зеленський записав чергове відеозвернення до українців, у якому розповів про військово-лікарські комісії. Зокрема, глава держави згадав засідання Ради національної безпеки і оборони, на якому розглядалося питання щодо ВЛК.

«Зараз триває перевірка військово-лікарських комісій по всій країні. Скоро правоохоронці її завершать. І вже є кілька висновків», — сказав Зеленський.

Він підкреслив, що потрібно перевірити значний масив рішень ВЛК щодо інвалідності та непридатності до військової служби, які були ухвалені після 24 лютого 2022 року. І на засіданні РНБО була представлена відповідна статистика.

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«Є приклади областей, де після лютого минулого року вдесятеро зросла кількість зняття з військового обліку через рішення ВЛК. Абсолютно зрозуміло, що це за рішення. Корумповані рішення. Та й в рамках кримінальних проваджень, які тривають зараз щодо працівників ВЛК та МСЕК, видно ще краще, скільки рішень могло бути сфальсифіковано», — пояснив глава держави.

Він додав, що вже є чітко встановлені правоохоронцями необґрунтовані рішення ВЛК, зафіксовані конкретні докази. Це питання було представлене в закритому режимі.

«Різні регіони країни, різні ТЦК, різні посадовці. Хабарі від 3 до 15 тисяч доларів. Будуть відповідати. Окремо буде проаналізований і перелік тих, хто поїхав за кордон завдяки очевидно сумнівним рішенням ВЛК. Насамперед завдяки рішенням тих, хто вже спійманий на хабарях», — сказав Зеленський і додав, що йдеться щонайменше про тисячі осіб.

Глава держави зауважив, що буде вирішене й те, з чим звертаються майже всі командири на місцях, — поняття так званої обмеженої придатності.

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«Дуже довго це поняття дозволяло маніпулювати в питаннях комплектації підрозділів. Зокрема, бойових бригад. Усе, що стосується придатності чи непридатності до військової служби, повинно бути максимально чітким. Щоб і людина розуміла, як вона може допомогти обороні, і щоб у підрозділах була ясність, ким їх будуть комплектувати», — наголосив Зеленський.

Цифровізація роботи ВЛК

«Жодних черг. Жодних блукань заради того, щоб знайти чи підписати потрібний папірець. Це все можна забезпечити на електронному рівні та присутністю потрібного військового саме там, де проходить ВЛК, якщо це в цивільному медичному закладі», — сказав президент і додав, що урядовці завершать цю роботу щодо цифровізації.

Зеленський також наголосив, що потрібна повна доступність в усіх областях цивільної медичної системи для проходження ВЛК.

«Деякі регіони, наприклад Волинь, на сто відсотків забезпечили це. А інший приклад — у Києві майже нічого не зроблено, щоб люди могли проходити ВЛК у цивільних закладах медицини. Тому військове командування, медична сфера, всі рівні влади повинні працювати максимально активно, щоб розв’язати це питання», — заявив він.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНІАН За матеріалами:

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