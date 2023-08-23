В Україні військкомати отримають доступ до всіх державних реєстрів, — Резніков — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В Україні військкомати отримають доступ до всіх державних реєстрів, — Резніков

Казна та Політика
813
В Україні військкомати отримають доступ до всіх державних реєстрів, — Резніков
В Україні військкомати отримають доступ до всіх державних реєстрів, — Резніков
Територіальні центри комплектації перейдуть на серйознішу цифровізацію. Це станеться вже цієї осені.
Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков на Міжнародному ветеранському форумі, інформує 24 Канал.
Окрім того, Резніков наголосив, що в Україні військкомати отримають доступ до всіх державних реєстрів.
Читайте також
«Всі реєстри, які є, автоматично заходитимуть у базу, і в ТЦК у кожного громадянина буде менше приводів ходити коридорами, тільки коли безпосередньо необхідно там з’явитися», — сказав він.
Очікується, що вже десь на середину осені вдасться вийти на серйознішу цифровізацію Центрів комплектації, колишніх військкоматів. Резніков наголосив, що наразі міноборони — на стадії підписання спільних наказів з іншими відомствами про взаємний обмін інформацією.
Читайте також
Нагадаємо, у Верховній Раді України та Кабінеті міністрів розповіли про новації, які плануються для військовослужбовців. Зокрема йдеться про спрощення процедури отримання статусу учасника бойових дій.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Телеканал 24
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.