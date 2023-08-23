В Україні військкомати отримають доступ до всіх державних реєстрів, — Резніков Вчора 14:28 — Казна та Політика

В Україні військкомати отримають доступ до всіх державних реєстрів, — Резніков

Територіальні центри комплектації перейдуть на серйознішу цифровізацію. Це станеться вже цієї осені.

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков на Міжнародному ветеранському форумі, інформує 24 Канал.

Окрім того, Резніков наголосив, що в Україні військкомати отримають доступ до всіх державних реєстрів.

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«Всі реєстри, які є, автоматично заходитимуть у базу, і в ТЦК у кожного громадянина буде менше приводів ходити коридорами, тільки коли безпосередньо необхідно там з’явитися», — сказав він.

Очікується, що вже десь на середину осені вдасться вийти на серйознішу цифровізацію Центрів комплектації, колишніх військкоматів. Резніков наголосив, що наразі міноборони — на стадії підписання спільних наказів з іншими відомствами про взаємний обмін інформацією.

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Нагадаємо, у Верховній Раді України та Кабінеті міністрів розповіли про новації, які плануються для військовослужбовців. Зокрема йдеться про спрощення процедури отримання статусу учасника бойових дій.

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