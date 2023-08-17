Зеленський підписав указ про звільнення всіх обласних військкомів — Finance.ua
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Зеленський підписав указ про звільнення всіх обласних військкомів

Казна та Політика
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Зеленський підписав указ про звільнення всіх обласних військкомів
Зеленський підписав указ про звільнення всіх обласних військкомів
Президент України Володимир Зеленський підписав указ № 491/2023, який передбачає звільнення всіх обласних військкомів.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
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Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
theБабель
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