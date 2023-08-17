Зеленський підписав указ про звільнення всіх обласних військкомів — Finance.ua

Зеленський підписав указ про звільнення всіх обласних військкомів Сьогодні 16:20 — Казна та Політика

Зеленський підписав указ про звільнення всіх обласних військкомів

Президент України Володимир Зеленський підписав указ № 491/2023, який передбачає звільнення всіх обласних військкомів.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Читайте також Міноборони анонсувало важливі зміни в роботі військкоматів: що відомо

РНБО рекомендувала головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному призначити на посади керівників обласних ТЦК офіцерів, які безпосередньо беруть участь у бойових діях. Офіцерів Залужному мають порадити керівники оперативно-тактичних та оперативно-стратегічних угруповань. Також офіцерів перевірить Служба безпеки України.

Станом на 8 серпня Державне бюро розслідувань розслідує 112 справ щодо посадовців військкоматів. Основні зловживання — схеми з виплатами, допомога в перетині кордону і побиття військових. Перевірка діяльності та способу життя працівників військкоматів по країні ще триває.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

theБабель За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.