Чи потрібна довідка з військкомату для реєстрації авто: пояснення МВС — Finance.ua
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Чи потрібна довідка з військкомату для реєстрації авто: пояснення МВС

Особисті фінанси
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Чи потрібна довідка з військкомату для реєстрації авто: пояснення МВС
Чи потрібна довідка з військкомату для реєстрації авто: пояснення МВС
Чоловікам для реєстрації автомобіля у сервісних центрах не потрібна довідка з військкомату. В Міністерстві внутрішніх справ спростували фейк, який нещодавно ширився у соцмережах.
Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС у Facebook.
«У мережі активно шириться меседж, що нібито для перереєстрації авто у сервісних центрах МВС клієнт має предʼявити довідку із військкомату. Офіційно заявляємо, ця інформація не відповідає дійсності та жодних документів фізичним особам від територіальних центрів комплектації надавати не потрібно», — йдеться у повідомленні.
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При цьому в МВС наголошують, що юридичним особам для реєстрації автомобіля треба мати документ з відміткою військкомату про зняття/постановку на облік.
Документи, які потрібні для переоформлення авто:
  • паспорти і копії ІПН-кодів чинного власника і громадянина, на якого буде оформлятися машина;
  • техпаспорт автомобіля;
  • заяву про переоформлення транспортного засобу (заповнюється на місці в СЦ);
  • квитанції про оплату за послуги СЦ, бланки і номера (оплата у відділенні банку при СЦ);
  • висновок про експертне дослідження транспортного засобу (не є обов’язковим, крім випадків першої реєстрації вживаного ввезеного з-за кордону авто).
Нагадаємо, під час придбання в автосалоні нового автомобіля відтепер можна отримати на місці й номерні знаки, і свідоцтво про реєстрацію, а оформити документи допоможе працівник автосалону.

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За матеріалами:
РБК-Україна
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