В Україні збільшили список підстав для евакуації авто: за що можуть забрати — Finance.ua
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В Україні збільшили список підстав для евакуації авто: за що можуть забрати

Технології&Авто
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В Україні уряд розширив список підстав для вивезення автомобіля з вулиць на штрафмайданчики. Йдеться про зміни, прописані у постанові № 855 від 11 серпня.
Існує тепер п’ять додаткових підстав для інспекторів вилучати авто:
  • якщо транспорт припарковано на майданчику, де є знак, що місце призначене для розміщення автомобілів для осіб з інвалідністю;
  • коли транспорт на бензині стоїть на ділянці, яка призначена для паркування електромобілів;
  • транспортний засіб перешкоджає зупинці авто, оснащеного одним чи кількома електродвигунами;
  • у разі, коли погано видно номерний знак через його пошкодження чи забруднення, транспорт без номерного знака (тобто з тимчасовим блокуванням);
  • незаконно встановлені знаки Збройних сил України та інших силових відомств на транспорт (тимчасове блокування).
Також немає необхідності фіксації вивезення авто евакуатором двома понятими, адже нині достатньо фото- та відео-фіксації, які можуть зробити інспектори.
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За матеріалами:
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