В МВС розповіли деталі нової процедури реєстрації авто в Україні — Finance.ua

В МВС розповіли деталі нової процедури реєстрації авто в Україні Сьогодні 08:02 — Особисті фінанси

В МВС розповіли деталі нової процедури реєстрації авто в Україні

Під час придбання в автосалоні нового автомобіля відтепер можна отримати на місці й номерні знаки, і свідоцтво про реєстрацію, а оформити документи допоможе працівник автосалону.

Про спрощення процедури реєстрації нових транспортних засобів в Україні розповів в ефірі Українського радіо перший заступник начальника Головного сервісного центру МВС Олександр Карабиць.

Загальна вартість реєстрації автомобіля — 785 грн, із них 278 грн коштують номерні знаки.

За покупця все зробить працівник автосалону

З 6 серпня 2023 року спростилася процедура реєстрації нових транспортних засобів. Тепер, відвідавши автосалон, одразу можна отримати і номерні знаки, і свідоцтво про реєстрацію саме в автосалоні.

«Тепер можна звернутися безпосередньо для купівлі транспортного засобу в автосалон і не звертатися після цього до територіального сервісного центру, який саме реєструє транспортний засіб», — повідомляє Карабиць.

А таких сервісних центрів працює зараз 148.

«Покупець, який бажає придбати транспортний засіб, звертається до будь-якого дилера в автосалон, обирає авто, просить зареєструвати його там же, бо в нього з’явилася зараз така можливість, оформлює всі відповідні документи, необхідні для реєстрації: договір купівлі-продажу. Сплачує кошти за реєстрацію, після чого формується довіреність в Єдиному державному реєстрі транспортних засобів як в паперовому, так і в електронному вигляді», — пояснює він.

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Олександр Карабиць каже, що всі документи потім скануються в Єдиний державний реєстр транспортних засобів, «після чого представник автосалону може безпосередньо звернутися до сервісного центру і зареєструвати транспортний засіб. Якщо транспортний засіб не буде рухатися дорогами загального значення, не буде використовуватися до реєстрації, то навіть можливо відмовитися від транзитних номерних знаків на червоному фоні».

Всі документи (паспорт, довідку про місце реєстрації, ідентифікаційний код) власник транспортного засобу залишає представнику автосалону, який потім реєструє його в сервісному центрі.

Можна підписати електронним цифровим підписом, каже Олександр Карабиць.

«Покупець може підписати довіреність, яка відвантажується потім в Єдиний державний реєстр. А договір купівлі-продажу він повинен підписати особисто при придбанні транспортного засобу. Всі ці документи роздруковуються і потім звертається до територіального сервісного центру», — додав перший заступник начальника Головного сервісного центру МВС.

Вартість

Коштує така реєстрація 785 грн : 200 грн за адмінпослуги + 307 грн за бланк свідоцтва про реєстрацію + 278 грн за номерні знаки.

Надається також послуга бронювання безкоштовних та платних номерних знаків. Вона запрацювала 7 серпня цього року.

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«Можна зайти на сайт сервісного центру і подивитися, які є в наявності номерні знаки. І якщо покупець хоче певну комбінацію цифр, тоді можна переходити в електронний кабінет водія на сайті головного сервісного центру, обрати там „електронні послуги“, активуватися через „Дія.Підпис“ або id.gov.ua, підписати це електронним ключем і замовити номерні знаки. Послуга коштуватиме 360 грн», — зазначив Карабиць.

Вживане авто реєструється через ЦНАП

Вживані автівки можна зареєструвати через ЦНАП та через сервісний центр, зазначає Олександр Карабиць.

Для цього необхідні продавець-покупець, щоби у них були документи, які посвідчують особу, паспорт із місцем реєстрації, ідентифікаційний код. Потім звертаються до територіального сервісного центру, оформляють договір купівлі-продажу, підписують його і реєструють на покупця.

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