НАЗК відкрило доступ до реєстру корупціонерів — Finance.ua

НАЗК відкрило доступ до реєстру корупціонерів Сьогодні 16:45 — Казна та Політика

НАЗК відкрило доступ до реєстру корупціонерів

НАЗК відкрило доступ до реєстру осіб, які вчинили корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення, із врахуванням безпекових аспектів.

Про це повідомляється на сайті НАЗК.

12.03.2022 № 263. З початком повномасштабного вторгнення державним органам, в тому числі і Національному агентству з питань запобігання корупції, довелося обмежити доступ до низки реєстрів, зокрема і до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання забезпечення функціонування інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних систем, публічних електронних реєстрів в умовах воєнного стану» від№ 263.

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Водночас існує значний суспільний інтерес до відкриття даних Реєстру, зазначають в НАЗК. Відсутність доступу до такої інформації значно ускладнює діяльність державних органів та інших організацій, зокрема при призначенні претендентів на відповідні посади, здійсненні публічних закупівель та інших правочинів тощо.

Відновивши доступ до Реєстру, НАЗК врахувало і безпекові аспекти. Національне агентство отримало від Міністерства оборони України відповідь про відсутність ризиків у разі відновлення доступу до Реєстру, проте за умови невідображення відомостей стосовно місця роботи, посади на час вчинення особою корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення.

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«Відкриті дані - це потужний інструмент доброчесності, а отже антикорупції. Відкриття даних Реєстру осіб, які вчинили корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення, свідчить, що з урахуванням безпекових аспектів можуть бути відкриті і дані Реєстру декларацій», — зазначив голова НАЗК Олександр Новіков.

НАЗК очікує ухвалення Верховною Радою в цілому законопроекту № 9534, який відновлює електронне декларування статків посадовців, призупинене у зв’язку із запровадженням воєнного стану та має врегулювати питання публічного доступу до даних Реєстру декларацій.

Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (Реєстр корупціонерів) — це портал, де міститься інформація про всіх фізичних та юридичних осіб, які вчинили корупційні правопорушення. НАЗК адмініструє цей реєстр з лютого 2019 року.

В реєстрі можна отримати довідку про наявність або відсутність відомостей про себе та про юридичну особу, до якої застосовано заходи кримінально-правового характеру за корупційне правопорушення.

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