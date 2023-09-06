У реєстр корупціонерів внесли 46 тисяч осіб — НАЗК 06.09.2023, 01:30 — Казна та Політика

У реєстр корупціонерів внесли 46 тисяч осіб — НАЗК

До реєстру осіб, які вчинили корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення, внесено 46 тис. громадян.

Про це голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков сказав в ефірі телемарафону «Єдині новини».

«Зараз у реєстрі 46 тис. осіб. З них 2 тис. тих, що вчинили дисциплінарні правопорушення, приблизно 25 тис. — адміністративні і 15 тис. — кримінальні», — сказав Новіков.

За його словами, є ризик для цього реєстру. Зокрема, це проєкт закону 9587-д про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших законів України щодо удосконалення порядку притягнення до відповідальності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

«Цей законопроєкт може взагалі знищити реєстр осіб, які вчинили корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення. Якщо цей закон приймуть, ні журналісти, ні громадяни не побачать відомості про тих, хто вчинив адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, дисциплінарні, а також ті 15 тис. засуджених за кримінальні злочини. Оце основний ризик для даного реєстру, а не закриття певних полів», — сказав голова агентства.

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Нещодавно Нацагентство з питань запобігання корупції відкрило доступ до реєстру корупціонерів із урахуванням безпекових аспектів. НАЗК отримало від Міністерства оборони відповідь про відсутність ризиків у разі відновлення доступу до реєстру, проте за умови невідображання відомостей стосовно місця роботи, посади на час вчинення особою корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення.

З початком повномасштабного вторгнення росії державним органам, в тому числі і НАЗК, довелося обмежити доступ до низки реєстрів, зокрема і до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення з урахуванням постанови Кабінету міністрів «Деякі питання забезпечення функціонування інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних систем, публічних електронних реєстрів в умовах воєнного стану» від 12 березня 2022 року.

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Як повідомлялося, Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (Реєстр корупціонерів), — це портал, де міститься інформація про всіх фізичних та юридичних осіб, які вчинили корупційні правопорушення. НАЗК адмініструє цей реєстр з лютого 2019 року.

В реєстрі можна отримати довідку про наявність або відсутність відомостей про себе та про юридичну особу, до якої застосовано заходи кримінально-правового характеру за корупційне правопорушення.

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