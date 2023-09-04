Україна домовляється з країнами ЄС про повернення топкорупціонерів-втікачів — Мін'юст — Finance.ua
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Україна домовляється з країнами ЄС про повернення топкорупціонерів-втікачів — Мін'юст

Казна та Політика
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Україна домовляється з країнами ЄС про повернення топкорупціонерів-втікачів — Мін'юст
Україна домовляється з країнами ЄС про повернення топкорупціонерів-втікачів — Мін'юст
Міністерство юстиції працює над поверненням в Україну корупціонерів, які втекли в європейські країни, насамперед намагатимуться повернути топкорупціонерів.
Про це заявив міністр юстиції України Денис Малюська в ефірі загальнонаціонального телемарафону.
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«У країнах Європи, в яких у більшості перебувають наші топ-злочинці, … їхні суди дуже дбайливо ставляться до питань екстрадиції, зокрема, у зв’язку з тим, що у нас війна триває. І їхні адвокати, безумовно чиновники колишні або топ-корупціонери отримують хороших адвокатів, наголошують на тому, що передавати в Україну таких персонажів буде вкрай небезпечно. Тому в більшості випадків, на жаль, наші закордонні партнери відмовляють поки що в екстрадиції. Але це явище, принаймні щодо топ-корупціонерів, вважаємо, що тимчасове», — заявив Малюська.
При цьому він зазначив, що «умовно завтра у величезному масштабі цього не буде». «Спочатку підуть ті, хто вкрав найбільше. Їх ми спробуємо дістати в першу чергу. А середня риба та інші персонажі підуть пізніше», — сказав Малюська.
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«Після того як ми адаптуємо, налаштуємо нашу систему прийому екстрадованих громадян під час війни, безумовно, показники покращаться», — підсумував Малюська.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський має намір подати законопроєкт щодо прирівняння корупції до державної зради на воєнний час.
У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт щодо прирівняння корупції до держзради на воєнний час. Його автори — нардеп Дмитро Разумков та його об'єднання в Раді.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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