Україна домовляється з країнами ЄС про повернення топкорупціонерів-втікачів — Мін'юст Сьогодні 19:14 — Казна та Політика

Україна домовляється з країнами ЄС про повернення топкорупціонерів-втікачів — Мін'юст

Міністерство юстиції працює над поверненням в Україну корупціонерів, які втекли в європейські країни, насамперед намагатимуться повернути топкорупціонерів.

Про це заявив міністр юстиції України Денис Малюська в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

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«У країнах Європи, в яких у більшості перебувають наші топ-злочинці, … їхні суди дуже дбайливо ставляться до питань екстрадиції, зокрема, у зв’язку з тим, що у нас війна триває. І їхні адвокати, безумовно чиновники колишні або топ-корупціонери отримують хороших адвокатів, наголошують на тому, що передавати в Україну таких персонажів буде вкрай небезпечно. Тому в більшості випадків, на жаль, наші закордонні партнери відмовляють поки що в екстрадиції. Але це явище, принаймні щодо топ-корупціонерів, вважаємо, що тимчасове», — заявив Малюська.

При цьому він зазначив, що «умовно завтра у величезному масштабі цього не буде». «Спочатку підуть ті, хто вкрав найбільше. Їх ми спробуємо дістати в першу чергу. А середня риба та інші персонажі підуть пізніше», — сказав Малюська.

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«Після того як ми адаптуємо, налаштуємо нашу систему прийому екстрадованих громадян під час війни, безумовно, показники покращаться», — підсумував Малюська.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський має намір подати законопроєкт щодо прирівняння корупції до державної зради на воєнний час.

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт щодо прирівняння корупції до держзради на воєнний час. Його автори — нардеп Дмитро Разумков та його об'єднання в Раді.

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