Гроші за викриття хабарника: українцям пояснили, як стати «викривачем» — Finance.ua

Гроші за викриття хабарника: українцям пояснили, як стати «викривачем» Сьогодні 14:02 — Казна та Політика

Гроші за викриття хабарника: українцям пояснили, як стати «викривачем»

Керівник відділу розвитку Інституту викривання Анастасія Ренкас розповіла, скільки повідомлень, після запуску ініціативи Єдиний портал викривачів корупції, вже надійшло від українців, а також пояснила особливості набуття статусу «викривача» для отримання захисту та винагороди.

«На сьогодні на порталі зареєстровано 139 повідомлень. Ця інформація доступна всім, оскільки там лічильник повідомлень встановлений. Згідно цих повідомлень будуть проведені перевірки фактичних даних. Якщо будуть встановлені фактичні дані, які свідчитимуть про вчинення корупційних кримінальних правопорушень або інші порушення згідно закону, будуть вживатися відповідні заходи реагування», — поінформувала Ренкас.

В ефірі телемарафону вона зазначила, що повідомити про факт корупції через Єдиний портал викривачів може кожен українець, але для набуття статусу викривача потрібно відповідати певним критеріям.

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«Викривач — це не просто заява про вчинення корупційного чи іншого порушення закону. Це безпосередньо особа, яка згідно своєї професійної, трудової діяльності або участі у процедурах таких, як закупівля або проходження конкурсу, безпосередньо дотична до організації, в якій вчинено правопорушення», — пояснила Ренкас.

Для здобуття статусу викривача фізична особа має відповідати трьом вимогам.

«Перше, фізична особа має бути переконана в достовірності своєї інформації. Друге, перебувати в трудових, професійних або інших відносинах, це таких, як участь в обов’язкових процедурах, передбачених законодавством. Третє, повідомлення має містити фактичні дані, які можуть бути перевірені. Тоді вона вважатиметься викривачем», — акцентувала Ренкас.

За словами керівника відділу розвитку Інституту викривання, для повідомлення інформації про корупцію обмежень немає, але викривачем вважається особа, яка працює в організації, де має місце факт корупції.

«Просто повідомлення можна здійснити на портал, але тоді ви не будете проходити як заявник і статусу викривача ви не матимете. Оскільки викривач — це людина в середині організації, яка повідомляє про корупцію в цій організації», — сказала Ренкас.

Вона додала, що набути статус викривача та отримати відповідний захист держави може особа, «яка всередні організації і є інформатором» або «з діяльністю якої пов’язана ця інформація».

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«Вона більш незахищена в умовах суспільства, оскільки на неї може здійснюватися тиск з боку роботодавця, її професійних відносин. Або її можуть, наприклад, виключити з обов’язкових процедур закупівель. І для цього законодавець її захищає», — пояснила Ренкас.

Керівник відділу розвитку Інституту викривання зауважила, що винагорода для викривачів корупції, це «як засіб заохочення, який може бути», а не мета викриття корупції. Це як бонус, який «можна отримати за те, що ти добропорядний професіонал в своїй діяльності і не толеруєш корупції».

Процедура виплати винагороди викривачам корупції врегульована кримінально-процесуальним кодексом України і рішення виконується в порядку КПК.

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«Право на винагороду викривач має в кримінальному провадженні. Під час розслідування кримінального провадження викривач має активно сприяти розкриттю злочину, його дані вказуються безпосередньо в обвинувальному акті стосовно особи, якої здійснилось кримінальне провадження. І суд, в ході розгляду, оцінює вклад викривача у розкриття цієї справи, призначає йому розмір винагороди відповідно до його інформації і його безпосередньої активної участі в розкритті цієї інформації та кримінального правопорушення», — акцентувала Ренкас.

На уточнююче питання щодо представників ЗМІ, які займаються журналістськими розслідуваннями і виявляють факти корупції, вона пояснила, за яких умов вони можуть підпадати під статус викривача.

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«Якщо вони здійснюють в цей час свою професійну діяльність — проводять розслідування, беруть інтерв'ю і стають в результаті цього свідком певних протиправних дій, то вони вважатимуться „викривачем“. Оскільки здійснювали свою професійну, трудову діяльність і це можна дослідити і підтвердити. Якщо ви просто працюєте журналістом, наприклад, прийшли в лікарню і бачите, що хтось бере там хабар і повідомили про це, то ви не будете „викривачем“, ви просто вважатиметесь сумлінним громадянином, який повідомив про неправомірні дії з боку інших громадян, які містять ознаки кримінальних правопорушень», — підкреслила Ренкас.

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УНІАН За матеріалами:

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