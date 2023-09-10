Яка область посідає перше місце за кількістю корупційних справ в Україні — Finance.ua

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Яка область посідає перше місце за кількістю корупційних справ в Україні

Кримінал
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Яка область посідає перше місце за кількістю корупційних справ в Україні
Яка область посідає перше місце за кількістю корупційних справ в Україні
НАЗК відкрило доступ до Реєстру корупціонерів. Згідно з даними у реєстрі, найбільше корупційних порушень зафіксували у Львівській області.
Про це свідчать дані на сайті відомства.
Так, загалом у Львівській області зареєстрували 1908 записів. З них за судовими рішеннями — 1838 людей. Вже заплатили штрафи лише 70 осіб.
Також в п’ятірці рейтингу областей, окрім Львівщини, опинилися:
  • Дніпропетровська область - 1854;
  • Одеська область — 1158;
  • Харківська область — 1046;
  • Київська — 978.
Яка область посідає перше місце за кількістю корупційних справ в Україні
У західних регіонах рейтинг за кількістю корупційних справ сформувався так:
  • Чернівецька область — 974;
  • Рівненська область — 973;
  • Івано-Франківська область — 815;
  • Волинська область — 794;
  • Тернопільська область — 781;
  • Закарпатська область — 731;
  • Хмельницька область — 705.
Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції відкрило доступ до Реєстру осіб, які вчинили корупційні та пов’язані з корупцію правопорушення, із врахуванням безпекових аспектів. Його роботу обмежували від початку повномасштабного вторгнення рф.
До реєстру осіб, які вчинили корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення, внесено 46 тис. громадян.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Espreso.tv
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