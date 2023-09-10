Яка область посідає перше місце за кількістю корупційних справ в Україні — Finance.ua

Яка область посідає перше місце за кількістю корупційних справ в Україні Сьогодні 20:15 — Кримінал

Яка область посідає перше місце за кількістю корупційних справ в Україні

НАЗК відкрило доступ до Реєстру корупціонерів. Згідно з даними у реєстрі, найбільше корупційних порушень зафіксували у Львівській області.

Про це свідчать дані на сайті відомства.

Так, загалом у Львівській області зареєстрували 1908 записів. З них за судовими рішеннями — 1838 людей. Вже заплатили штрафи лише 70 осіб.

Також в п’ятірці рейтингу областей, окрім Львівщини, опинилися:

Дніпропетровська область - 1854;

Одеська область — 1158;

Харківська область — 1046;

Київська — 978.

У західних регіонах рейтинг за кількістю корупційних справ сформувався так:

Чернівецька область — 974;

Рівненська область — 973;

Івано-Франківська область — 815;

Волинська область — 794;

Тернопільська область — 781;

Закарпатська область — 731;

Хмельницька область — 705.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції відкрило доступ до Реєстру осіб, які вчинили корупційні та пов’язані з корупцію правопорушення, із врахуванням безпекових аспектів. Його роботу обмежували від початку повномасштабного вторгнення рф.

До реєстру осіб, які вчинили корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення, внесено 46 тис. громадян.

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