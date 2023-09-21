Блинкен оценил борьбу с коррупцией в Украине — Finance.ua

Блинкен оценил борьбу с коррупцией в Украине Сегодня 11:34 — Казна и Политика

Блинкен оценил борьбу с коррупцией в Украине

Власти Украины «демонстрируют нетерпимость к коррупции», а Соединенные Штаты Америки контролируют израсходованные средства.

Об этом в интервью CBS Mornings заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

«Сам факт того, что президент Зеленский принял меры, очевидно, для борьбы со случаями коррупции, свидетельствует о том, что украинцы воспринимают это чрезвычайно серьезно. И они знают, что Соединенные Штаты и десятки других стран, поддерживающих Украину, хотят быть уверены, что поддержка, которую мы им оказываем, используется правильно», — отметил глава Госдепартамента США.

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Блинкен также подчеркнул, что в Украине, а также в других странах работают команды американских специалистов, которые следят за тем, чтобы деньги тратились на цели, для которых направляются в страну.

«Я общался с членами Конгресса, которые ездили в Украину, и они видели наши усилия в подтверждение того, что эти средства хорошо учитываются. Они вернулись под большим впечатлением от этого контроля, этих мер, и они сказали нам, что они не видели ничего настолько эффективного в других местах раньше», — рассказал госсекретарь США.

Блинкен также отдельно прокомментировал увольнение руководства Министерства обороны Украины.

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«Были ли все они уволены из-за коррупции — это открытый вопрос. Я думаю, что в некоторых случаях есть и другие причины. Но для нас, для меня тот факт, что Зеленский предпринимает решительные действия везде, где он что-то видит, является доказательством, что они воспринимают это серьезно», — сказал глава Госдепартамента США.

Напомним, Кабинет Министров Украины во время заседания 19 сентября принял три важных антикоррупционных решения. Они касаются борьбы со взяточничеством и отмыванием денег.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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