За два года антикоррупционный и экономический эффект цифровизации составляет более 16 млрд грн — Шмыгаль Сегодня 15:47 — Казна и Политика

За два года антикоррупционный и экономический эффект цифровизации составляет более 16 млрд грн — Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль оценил более чем в 16 млрд грн антикоррупционный и экономический эффект цифровизации за прошедшие два года.

«Мы создали и запустили действенную актикоррупционную вертикаль. Цифровизация устраняет человеческий фактор и приближает государственные услуги к человеку на расстояние одного клика. За два года ее антикоррупционный и экономический эффект составляет более 16 млрд грн», — сказал Шмыгаль на заседании правительства во вторник.

Премьер также отметил, что правительство путём дерегулирования снимает бюрократические барьеры, а также пересматривает тысячи разрешений, лицензий и справок. «Часть будет полностью отменена, часть — упрощена, часть — переведена в цифру», — сказал он.

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Напомним, в Украине коррупция в строительной сфере составляет около 10 миллиардов гривен в год. Одним из действенных механизмов борьбы с проблемой являются законодательные изменения в этой сфере, в частности, принятый парламентом законопроект № 5655 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о реформировании сферы градостроительной деятельности».

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о приравнивании коррупции к госизмене на военное время. Его авторы — нардеп Дмитрий Разумков и его объединение в Раде, хотя несколько дней назад Президент Владимир Зеленский заявил, что подаст в парламент свой законопроект о коррупции-госизмене.

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