Какая область занимает первое место по количеству коррупционных дел в Украине — Finance.ua

Какая область занимает первое место по количеству коррупционных дел в Украине Сегодня 20:15 — Криминал

Какая область занимает первое место по количеству коррупционных дел в Украине

НАПК открыло доступ к Реестру коррупционеров. Согласно данным в реестре, больше всего коррупционных нарушений зафиксировали во Львовской области.

Об этом свидетельствуют данные на сайте ведомства.

Так, всего во Львовской области зарегистрировано 1908 записей. Из них по судебным решениям — 1838 человек. Уже заплатили штрафы всего 70 человек.

Также в пятерке рейтинга областей, кроме Львовщины, оказались:

Днепропетровская область — 1854;

Одесская область — 1158;

Харьковская область — 1046;

Киевская — 978.

В западных регионах рейтинг по количеству коррупционных дел сформировался следующим образом:

Черновицкая область — 974;

Ровенская область — 973;

Ивано-Франковская область — 815;

Волынская область — 794;

Тернопольская область — 781;

Закарпатская область — 731;

Хмельницкая область — 705.

Напомним, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции открыло доступ к Реестру лиц, совершивших коррупционные и связанные с коррупцией правонарушения, с учетом аспектов безопасности. Его работу ограничивали с самого начала полномасштабного вторжения рф.

В реестр лиц, совершивших коррупционные и связанные с коррупцией правонарушения, внесено 46 тыс. граждан.

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