Какая область занимает первое место по количеству коррупционных дел в Украине — Finance.ua

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Какая область занимает первое место по количеству коррупционных дел в Украине

Криминал
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Какая область занимает первое место по количеству коррупционных дел в Украине
Какая область занимает первое место по количеству коррупционных дел в Украине
НАПК открыло доступ к Реестру коррупционеров. Согласно данным в реестре, больше всего коррупционных нарушений зафиксировали во Львовской области.
Об этом свидетельствуют данные на сайте ведомства.
Так, всего во Львовской области зарегистрировано 1908 записей. Из них по судебным решениям — 1838 человек. Уже заплатили штрафы всего 70 человек.
Также в пятерке рейтинга областей, кроме Львовщины, оказались:
  • Днепропетровская область — 1854;
  • Одесская область — 1158;
  • Харьковская область — 1046;
  • Киевская — 978.
Какая область занимает первое место по количеству коррупционных дел в Украине
В западных регионах рейтинг по количеству коррупционных дел сформировался следующим образом:
  • Черновицкая область — 974;
  • Ровенская область — 973;
  • Ивано-Франковская область — 815;
  • Волынская область — 794;
  • Тернопольская область — 781;
  • Закарпатская область — 731;
  • Хмельницкая область — 705.
Напомним, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции открыло доступ к Реестру лиц, совершивших коррупционные и связанные с коррупцией правонарушения, с учетом аспектов безопасности. Его работу ограничивали с самого начала полномасштабного вторжения рф.
В реестр лиц, совершивших коррупционные и связанные с коррупцией правонарушения, внесено 46 тыс. граждан.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Espreso.tv
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