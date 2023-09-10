Какая область занимает первое место по количеству коррупционных дел в Украине — Finance.ua

Какая область занимает первое место по количеству коррупционных дел в Украине
НАПК открыло доступ к Реестру коррупционеров. Согласно данным в реестре, больше всего коррупционных нарушений зафиксировали во Львовской области.
Об этом свидетельствуют данные на сайте ведомства.
Так, всего во Львовской области зарегистрировано 1908 записей. Из них по судебным решениям — 1838 человек. Уже заплатили штрафы всего 70 человек.
Также в пятерке рейтинга областей, кроме Львовщины, оказались:
- Днепропетровская область — 1854;
- Одесская область — 1158;
- Харьковская область — 1046;
- Киевская — 978.
В западных регионах рейтинг по количеству коррупционных дел сформировался следующим образом:
- Черновицкая область — 974;
- Ровенская область — 973;
- Ивано-Франковская область — 815;
- Волынская область — 794;
- Тернопольская область — 781;
- Закарпатская область — 731;
- Хмельницкая область — 705.
Напомним, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции открыло доступ к Реестру лиц, совершивших коррупционные и связанные с коррупцией правонарушения, с учетом аспектов безопасности. Его работу ограничивали с самого начала полномасштабного вторжения рф.
В реестр лиц, совершивших коррупционные и связанные с коррупцией правонарушения, внесено 46 тыс. граждан.
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