Корупція у будівельній сфері сягає 10 мільярдів гривень на рік — Шуляк
В Україні корупція у будівельній сфері сягає близько 10 мільярдів гривень на рік.
Про це заявила народна депутатка України, голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк у ефірі програми «Укрінформ: вечірній стрім».
«Корупція в будівельній сфері сягає 10 мільярдів гривень на рік — страшенні цифри. І це тільки в дозвільній сфері», — заявила депутатка.
На думку голови партії «Слуга народу», одним із дієвих механізмів боротьби з проблемою є законодавчі зміни у цій сфері, зокрема, ухвалений парламентом законопроєкт № 5655 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери містобудівної діяльності».
Шуляк заявила, що проти цієї ініціативи, «яка вбиває корупцію у будівельній сфері», виступають очільники великих міст, натомість «маленькі міста за те, щоб ця реформа відбулася».
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«Намагаємося непопулярними рішеннями, складною реформою побороти корупцію в будівельній сфері», — резюмувала політик.
Нагадаємо, 13 грудня 2022 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 5655 228 голосами народних депутатів. Проти документа виступила Асоціація міст України, мери міст, Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК), Міністерство культури та інформаційної політики, Національна спілка архітекторів України.
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