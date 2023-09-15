Корупція у будівельній сфері сягає 10 мільярдів гривень на рік — Шуляк — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Корупція у будівельній сфері сягає 10 мільярдів гривень на рік — Шуляк

Кримінал
36
Корупція у будівельній сфері сягає 10 мільярдів гривень на рік — Шуляк
Корупція у будівельній сфері сягає 10 мільярдів гривень на рік — Шуляк
В Україні корупція у будівельній сфері сягає близько 10 мільярдів гривень на рік.
Про це заявила народна депутатка України, голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк у ефірі програми «Укрінформ: вечірній стрім».
«Корупція в будівельній сфері сягає 10 мільярдів гривень на рік — страшенні цифри. І це тільки в дозвільній сфері», — заявила депутатка.
Читайте також
На думку голови партії «Слуга народу», одним із дієвих механізмів боротьби з проблемою є законодавчі зміни у цій сфері, зокрема, ухвалений парламентом законопроєкт № 5655 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери містобудівної діяльності».
Шуляк заявила, що проти цієї ініціативи, «яка вбиває корупцію у будівельній сфері», виступають очільники великих міст, натомість «маленькі міста за те, щоб ця реформа відбулася».
Читайте також
«Намагаємося непопулярними рішеннями, складною реформою побороти корупцію в будівельній сфері», — резюмувала політик.
Нагадаємо, 13 грудня 2022 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 5655 228 голосами народних депутатів. Проти документа виступила Асоціація міст України, мери міст, Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК), Міністерство культури та інформаційної політики, Національна спілка архітекторів України.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.