Корупція у будівельній сфері сягає 10 мільярдів гривень на рік — Шуляк Сьогодні 19:13 — Кримінал

Корупція у будівельній сфері сягає 10 мільярдів гривень на рік — Шуляк

В Україні корупція у будівельній сфері сягає близько 10 мільярдів гривень на рік.

Про це заявила народна депутатка України, голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк у ефірі програми « Укрінформ: вечірній стрім ».

«Корупція в будівельній сфері сягає 10 мільярдів гривень на рік — страшенні цифри. І це тільки в дозвільній сфері», — заявила депутатка.

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На думку голови партії «Слуга народу», одним із дієвих механізмів боротьби з проблемою є законодавчі зміни у цій сфері, зокрема, ухвалений парламентом законопроєкт № 5655 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери містобудівної діяльності».

Шуляк заявила, що проти цієї ініціативи, «яка вбиває корупцію у будівельній сфері», виступають очільники великих міст, натомість «маленькі міста за те, щоб ця реформа відбулася».

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«Намагаємося непопулярними рішеннями, складною реформою побороти корупцію в будівельній сфері», — резюмувала політик.

Нагадаємо, 13 грудня 2022 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 5655 228 голосами народних депутатів. Проти документа виступила Асоціація міст України, мери міст, Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК), Міністерство культури та інформаційної політики, Національна спілка архітекторів України.

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