Случаи коррупции не связаны с помощью от наших партнеров — Зеленский — Finance.ua
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Случаи коррупции не связаны с помощью от наших партнеров — Зеленский

Казна и Политика
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Случаи коррупции не связаны с помощью от наших партнеров — Зеленский
Случаи коррупции не связаны с помощью от наших партнеров — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что случаи коррупции в Украине не связаны с международной помощью, получаемой страной от партнеров. Он сказал, что эти случаи являются результатом системных проблем, которые существуют в стране на протяжении многих лет. Об этом глава государства сообщил журналисту CNN.
«Все эти случаи не связаны с помощью от наших партнеров. То есть речь идет не об оружии наших партнеров, не о деньгах на оружие, не о деньгах для бюджета, чтобы выплачивать пенсии, социальную поддержку и т. д. Это другие дела, это не о партнерах», — сказал Зеленский.
Президент отметил, что вопросы правосудия и справедливости в Украине особенно чувствительны на фоне войны.
«И именно из-за войны, из-за того, что мы боремся за такие ценности, мы не можем жить так, как жили годами раньше, как жили десятилетиями», — добавил президент.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
УНН
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