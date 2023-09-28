Реєстр корупціонерів оприлюднили на Єдиному порталі відкритих даних — Finance.ua
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Реєстр корупціонерів оприлюднили на Єдиному порталі відкритих даних

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Реєстр корупціонерів оприлюднили на Єдиному порталі відкритих даних
Реєстр корупціонерів оприлюднили на Єдиному порталі відкритих даних
Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, став доступний на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних.
Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

Що це дасть?

«Журналісти, активісти та всі зацікавлені українці зможуть перевірити, чи причетна людина або бізнес до корупції. Переглядайте реєстр НАЗК на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних», — йдеться в повідомленні.
З реєстру можна дізнатися ПІБ корупціонера, яке правопорушення вчинив та яке покарання отримав.
У Мінцифри нагадали, що від початку великої війни реєстр було закрито з питань безпеки, водночас доступ до нього забезпечує прозорість та підзвітність. Зараз за сприяння Мінцифри реєстр НАЗК знову у вільному доступі за посиланням.

Довідка Finance.ua:

  • 4 вересня Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) відкрило доступ до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення. З початку великої війни доступ до нього був обмежений;
  • а з 6 вересня в Україні почав працювати «Єдиний портал викривачів корупції» — канал для анонімних повідомлень про факти корупції;
  • викривач корупції — це не просто заява про вчинення корупційного чи іншого порушення закону. Це безпосередньо особа, яка згідно своєї професійної, трудової діяльності або участі у процедурах таких, як закупівля або проходження конкурсу, безпосередньо дотична до організації, в якій вчинено правопорушення. Для здобуття статусу викривача фізична особа має відповідати трьом вимогам.
За матеріалами:
Finance.ua
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