Коррупция в строительной сфере достигает 10 миллиардов гривен в год — Шуляк Сегодня 19:13 — Криминал

Коррупция в строительной сфере достигает 10 миллиардов гривен в год — Шуляк

В Украине коррупция в строительной сфере составляет около 10 миллиардов гривен в год.

Об этом заявила народная депутат Украины, председатель партии «Слуга народа» Елена Шуляк в эфире программы « Укринформ: вечерний стрим ».

«Коррупция в строительной сфере достигает 10 миллиардов гривен в год — страшные цифры. И это только в разрешительной сфере», — заявила депутат.

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По мнению главы партии «Слуга народа», одним из действенных механизмов борьбы с проблемой являются законодательные изменения в этой сфере, в частности, принятый парламентом законопроект № 5655 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о реформировании сферы градостроительной деятельности».

Шуляк заявила, что против этой инициативы, «убивающей коррупцию в строительной сфере», выступают руководители крупных городов, а «маленькие города за то, чтобы эта реформа состоялась».

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«Пытаемся непопулярными решениями, сложной реформой побороть коррупцию в строительной сфере», — резюмировала политик.

Напомним, 13 декабря 2022 года Верховная Рада приняла законопроект № 5655 228 голосами народных депутатов. Против документа выступила Ассоциация городов Украины, мэры городов, Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК), Министерство культуры и информационной политики, Национальный союз архитекторов Украины.

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Укрінформ По материалам:

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