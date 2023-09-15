Коррупция в строительной сфере достигает 10 миллиардов гривен в год — Шуляк
В Украине коррупция в строительной сфере составляет около 10 миллиардов гривен в год.
Об этом заявила народная депутат Украины, председатель партии «Слуга народа» Елена Шуляк в эфире программы «Укринформ: вечерний стрим».
«Коррупция в строительной сфере достигает 10 миллиардов гривен в год — страшные цифры. И это только в разрешительной сфере», — заявила депутат.
По мнению главы партии «Слуга народа», одним из действенных механизмов борьбы с проблемой являются законодательные изменения в этой сфере, в частности, принятый парламентом законопроект № 5655 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о реформировании сферы градостроительной деятельности».
Шуляк заявила, что против этой инициативы, «убивающей коррупцию в строительной сфере», выступают руководители крупных городов, а «маленькие города за то, чтобы эта реформа состоялась».
«Пытаемся непопулярными решениями, сложной реформой побороть коррупцию в строительной сфере», — резюмировала политик.
Напомним, 13 декабря 2022 года Верховная Рада приняла законопроект № 5655 228 голосами народных депутатов. Против документа выступила Ассоциация городов Украины, мэры городов, Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК), Министерство культуры и информационной политики, Национальный союз архитекторов Украины.
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