Коррупция в строительной сфере достигает 10 миллиардов гривен в год — Шуляк — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Коррупция в строительной сфере достигает 10 миллиардов гривен в год — Шуляк

Криминал
22
Коррупция в строительной сфере достигает 10 миллиардов гривен в год — Шуляк
Коррупция в строительной сфере достигает 10 миллиардов гривен в год — Шуляк
В Украине коррупция в строительной сфере составляет около 10 миллиардов гривен в год.
Об этом заявила народная депутат Украины, председатель партии «Слуга народа» Елена Шуляк в эфире программы «Укринформ: вечерний стрим».
«Коррупция в строительной сфере достигает 10 миллиардов гривен в год — страшные цифры. И это только в разрешительной сфере», — заявила депутат.
Читайте также
По мнению главы партии «Слуга народа», одним из действенных механизмов борьбы с проблемой являются законодательные изменения в этой сфере, в частности, принятый парламентом законопроект № 5655 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о реформировании сферы градостроительной деятельности».
Шуляк заявила, что против этой инициативы, «убивающей коррупцию в строительной сфере», выступают руководители крупных городов, а «маленькие города за то, чтобы эта реформа состоялась».
Читайте также
«Пытаемся непопулярными решениями, сложной реформой побороть коррупцию в строительной сфере», — резюмировала политик.
Напомним, 13 декабря 2022 года Верховная Рада приняла законопроект № 5655 228 голосами народных депутатов. Против документа выступила Ассоциация городов Украины, мэры городов, Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК), Министерство культуры и информационной политики, Национальный союз архитекторов Украины.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.